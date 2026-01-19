Paten yaparken düştü: Sabah ölü bulundu!

Paten yaparken düştü: Sabah ölü bulundu!
Yayınlanma:
Antalya’nın Kepez ilçesinde paten yapan Efe Mevlüt Çalışkan, dengesini kaybederek zeytinlikte yere düştü. Arkadaşları kalktığını düşünerek bölgeden ayrılırken, Çalışkan’ın sabah saatlerinde hareketsiz halde bulunmasının ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam üstü Antalya Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak üzerindeki zeytinlikte meydana geldi. 3 arkadaşıyla birlikte patenle gezen Efe Mevlüt Çalışkan, dengesini kaybederek yere düştü.

Arkadaşları, Çalışkan'ın düştüğünü görmesine rağmen kalkıp gittiğini düşünerek zeytinlikten uzaklaştı.

1124159.jpg

HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Sabah saat 06.30 sıralarında zeytinlikte hareketsiz yatan Efe Mevlüt Çalışkan’ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çalışkan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

KİMLİĞİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Çalışkan'ın kimliği, olay yerine gelen arkadaşları tarafından teşhis edildi ve durum ailesine bildirildi. Efe Mevlüt Çalışkan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

1124158.jpg

ACILI ANNE VE BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kimlik teşhisi için Adli Tıp Kurumu’na gelen anne ve baba büyük üzüntü yaşadı. Otopsi işlemlerinin ardından Efe Mevlüt Çalışkan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında anne ve babanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

1124157.jpg

GERİYE PATENLERİ KALDI

Efe Mevlüt Çalışkan'dan geriye kalan patenleri ise babasının bir arkadaşı taşıdı. Ailesinin dün akşamdan bu yana haber alamadığı Çalışkan için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Efe Mevlüt Çalışkan'ın cenazesi yarın defnedilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

