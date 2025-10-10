Park halindeki özel halk otobüsü yandı

Yayınlanma:
Adana'da park halindeyken yangın çıkan özel halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Adana'da park halindeyken yangın çıkan özel halk otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan'da park halindeki araç kendiliğinden yandıEyüpsultan'da park halindeki araç kendiliğinden yandı

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde sokakta park halindeki özel halk otobüsünde saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ZAMAN ZAMAN PATLAMALAR YAŞANDI

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler zaman zaman otobüsteki alevlerin parlaması nedeniyle panik yaşadı. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araç, kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Türkiye
Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı
Son Dakika | İzmir'deki elektrik faciası davasında karar: 30 sanığa ceza yağdı
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı
6 ilde fuhuş operasyonu: Mağdur kadınlar kurtarıldı