Park halindeki araçların camlarını tekme atarak kırdı! Kameralara yakalandı

İstanbul Avcılar'da sokakta yürüyen kimliği belirsiz 3 kişinin, park halindeki otomobillerin aynalarını tekme atarak kırdığı anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.

İDDİAYA GİRDİ, AYNALARI KIRDI

Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-55 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 arkadaştan biri yanındakilerle iddiaya girdi ve yol kenarında bulunan park halindeki iki aracın aynalarını uçan tekme atarak kıracağını söyledi.

İddia üzerine, 1 kişi park halinde bulunan araçların aynalarına tekme atarak kırmaya başladı. Şüpheli ve yanındaki arkadaşları daha sonra olay yerinden kaçarak kaçtı.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sokakta yürüyen 3 kişiden birinin park halindeki araçların aynalarını tekme atarak kırdığı ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.