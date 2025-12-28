Park halindeki araçların camlarını tekme atarak kırdı! Kameralara yakalandı

Avcılar'da sokakta yürüyen kimliği belirsiz 3 şüpheli, park halindeki araçların camlarını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da sokakta yürüyen kimliği belirsiz 3 kişinin, park halindeki otomobillerin aynalarını tekme atarak kırdığı anlar güvenlik kamaralarına yansıdı.

istanbul-avcilarda-park-halindeki-ara-1084793-321965-1-001.jpg

İDDİAYA GİRDİ, AYNALARI KIRDI

Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-55 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 arkadaştan biri yanındakilerle iddiaya girdi ve yol kenarında bulunan park halindeki iki aracın aynalarını uçan tekme atarak kıracağını söyledi.

istanbul-avcilarda-park-halindeki-ara-1084794-321965-1-001.jpg

İddia üzerine, 1 kişi park halinde bulunan araçların aynalarına tekme atarak kırmaya başladı. Şüpheli ve yanındaki arkadaşları daha sonra olay yerinden kaçarak kaçtı.

istanbul-avcilarda-park-halindeki-ara-1084791-321965-001.jpg

KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sokakta yürüyen 3 kişiden birinin park halindeki araçların aynalarını tekme atarak kırdığı ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

