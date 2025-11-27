Papa'nın ziyaretinden İznikli esnaf memnun

Papa 14. Leo'nun tartışmalı İznik ziyaretinden ilçe esnafı memnun. İznikli yurttaşlar ziyaretin turizm açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun cuma günü İznik Konsili'nin kabul yıl dönümü için yapacağı ziyaretin hazırlıkları tamamlandı.

PAPA'NIN İZNİK ZİYARETİ

Yurt dışına ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik’e helikopterle gelmesi bekleniyor.

İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı İznik'te konsilin kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlenecek.

Papa 14. Leo

Papa'nın katılaacğı tören, İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edilen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede yapılacak.

Papa'nın, bazilikaya ulaşacağı yaklaşık 2,3 kilometrelik yol güzergahında da hazırlık yapıldı. Güvenlik önlemleri altında bölgede polis barikatları kuruldu. Yerli ve yabancı basın mensuplarına ise özel bir alan yapıldı. Özellikle Bazilika ören yeri ve karşılama alanında yoğun temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Ziyaret öncesi İznik’e yoğun turist akını yaşandı ilçedeki oteller aylar öncesinden doldu.

ESNAF ZİYARETTEN MEMNUN

Ziyarete ilişkin ANKA Muhabiri Oktay Yıldırım'ın mikrofonuna konuşan İznikli bir esnaf "İlçe için turizm açısından önemli. Papa’nın geleceğini aylar öncesinden sosyal medyada ya da görsel basından duyduğumuzdan bu yana ilçeye yerli ve yabancı turistler çok gelmeye başladı" dedi ve şöyle konuştu:

"Esnaf için bizim için güzel, tanıtım için güzel. Olumlu karşılıyoruz, ancak daha uzun yıllar gelir mi gelmez mi onu da bilmiyoruz ama değişkenlik var. İznik içinde çok iyi olabilir. Bundan sonra ki süreçlerde altyapıda görselde hem de İznik’in tarihi dokusu dünyaya tanıtımı ile ilgili bir sürü şeyler yapılabilir. Biz olumlu karşılıyoruz. Hac yolunu biz olumlu karşılıyoruz alt yapımız olmamasına rağmen. Olursa iyi olur bizim içinde ilçe içinde. İznik’in tarihi dokusuna da daha farklı dokunulur böylece."

Bir başka esnaf ise ziyarete dair şunları sözledi:

"Gelirse bizim açımızdan turizm açısından esnafımıza yanı sırsa çok güzel bir şey olur. Suyumuzun eksilmesine bizim için çok kötü bir şey. Burası sebzenin meyvenin olduğu yer. Suyun azalması demek bizim sonumuz demek. Onun dışında Papa’nın gelmesi bizim için artı bir şey."

İznikli bir yurttaş ise şöyle konuştu:

"Memnun oluruz buraya gelmesinden. İlçemize ziyaret iyi olur. Yarın daha çok hareketlilik olur. Kalabalık yarın olur. İznik etkilenir, her taraf duyar. Eskiden ufak olduğu için bilinmezdi İznik şimdi daha çok popüler olmaya başladı."

ZİYARETE ADD'DEN TEPKİ

Papa 14. Leo'nun İznik Konsili'nin yıl dönümü yapacağı ziyarete Atatürkçü Düşünce Derneği'nden tepki geldi.

