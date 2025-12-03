Özgür Özel tebrik için arayan genel başkanları saydı: Bir tek o aramamış

Özgür Özel tebrik için arayan genel başkanları saydı: Bir tek o aramamış
Yayınlanma:
Dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tebrik için arayan genel başkanları saydı. Özel'i arayanlardan daha çok, aramayan tek isim dikkatleri çekti.

CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay'ında bin 357 delegenin tamamının oyunu alarak son bir yılda üçüncü, son iki yılda ise dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultay'ın ardından mevkidaşlarından, sendikalardan, STK'lardan ve çok sayıdaki kurum ile kuruluştan tebrik mesajı aldığını ifade eden CHP lideri, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL TEBRİK İÇİN ARAYAN GENEL BAŞKANLARI SAYDI

Tebriklerin telefon, sosyal medya paylaşımları ve mesajlarla kendisine ulaştığını ifade eden Özgür Özel paylaşımında tebriklerini ulaştıran genel başkanlara ayrıca yer vererek isimleri şu şekilde açıkladı:

"DEM Parti Eş Genel Başkanları Sayın Tülay Hatimoğlulları ve Sayın Tuncer Bakırhan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na, DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan’a, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş’a, Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Seyit Aslan’a, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’a, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş’a, Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağıralioğlu’na teşekkür ediyorum.

Dayanışma mesajlarını ileten yurt dışındaki kardeş partilerimize, ayrıca sendikalarımızın, meslek odalarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. "

BİR TEK O ARAMAMIŞ

Özel'in paylaştığı listede AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmaması dikkatleri çekti.

CHP liderinin paylaşımının tamamı şu şekilde:

39. Olağan Kurultayımızda yeniden Genel Başkanlığa seçilmem nedeniyle, telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medya paylaşımı yaparak tebriklerini ileten;

DEM Parti Eş Genel Başkanları Sayın Tülay Hatimoğlulları ve Sayın Tuncer Bakırhan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na, DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan’a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan’a, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş’a, Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Seyit Aslan’a, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’a, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici’ye, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş’a, Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağıralioğlu’na teşekkür ediyorum.

Dayanışma mesajlarını ileten yurt dışındaki kardeş partilerimize, ayrıca sendikalarımızın, meslek odalarımızın, kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Partimiz, tüm zorluklara rağmen, millet iradesinden başka hiçbir güce inanmadan yoluna devam etmektedir. Bundan sonra da hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kapsayarak, demokrasi ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Son seçimlerin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, tüm demokratlarla ve demokrasiye inanan tüm siyasi partilerle dayanışma içindedir. Türkiye’nin yaşadığı tüm sıkıntıları aşmanın yolu; toplumsal barış, sarsılmaz kardeşlik, daimi demokrasi ve eksiksiz adalettir.

Yeni dönemden samimi dileğimiz, siyasetin rotasının milletin ihtiyaç ve beklentilerine çevrildiği; kavganın, kutuplaşmanın, düşmanlaştırmanın olmadığı bir Türkiye’dir.

zgur-ozel-tebrik-icin-arayan-genel-baskanlari-saydi-bir-tek-o-aramamis.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış
İşte faturalar: Şirketi kurduğu gibi ESK ile anlaştı! ‘Genç boğalar’ hep ondan alınmış
Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!
Sağlık Müdürlüğü'nden hard diskleri çalaken yakalandı!