Özgür Özel Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'e geldi. Özel, havaalanında partililer tarafından çiçekle karşılandı.

Özgür Özel ile fotoğraf çektiren partililer, "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Özgür Özel’in CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in oğlunun düğün törenine katılacağı ve CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu’nun vefat eden babası için taziyede bulunacağı öğrenildi.