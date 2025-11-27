Özgür Özel CHP'de yaşanacak değişimi Kurultay öncesinde açıkladı

CHP'de 39’uncu Olağan Kurultay öncesindeki son MYK ve PM toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapıldı.

Toplantıda "mücadele dönemi" vurgusu yapan CHP Lideri Özel, yönetim kadrosunda yapacakları değişimi duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL CHP'DE YAŞANACAK DEĞİŞİMİ KURULTAY ÖNCESİNDE AÇIKLADI

Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde önce MYK, ardından PM toplantılarına başkanlık etti. Toplantılar sırasıyla 45 dakika ve bir saat sürdü. Kurultay sonrası değişmesi beklenen A takımı ve en yetkili karar organının bu kadrolarla yaptığı son toplantı oldu.

MYK’da hesap ve faaliyet raporları kurultaya sunulmak üzere onaylandı. Tüzükle ilgili söz alanların olduğu toplantıda, Özel’in MYK ve PM’ye teşekkür ettiği öğrenildi. Mücadele döneminin devam edeceğini vurgulayan Özel, PM için talebin fazla olduğunu belirterek, "Herkes hak ettiğini söylüyor. Hak eden çok ama vallahi de yer yok" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, “Biz değişim iddiasında bulunan bir yönetim olarak elbette belli oranda yönetim kadromuzda değişiklik yapacağız. Dışarıdan, toplumdan, gruptan gelen talepler var. Bu talepleri belli oranda karşılamak zorundayız. Yeni kuracağımız ekip bir mücadele ekibi olacak. Çünkü dönem bir mücadele dönemi” diye konuştu.

AKP'YE GEÇEN İSMİ ÖRNEK GÖSTERDİ: KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ

Kurultayda köklü değişikliklerin yaşanacağı bilenen PM için Özel’in AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül’ü örnek gösterdiği öğrenildi.

Gül, 2002’de Siirt’ten milletvekili seçilen ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı kaldırıldıktan sonra seçimlerin yenilenmesi için istifa eden isimlerden biriydi. Ancak siyasi yaşamı burada noktalanmadı, 2004-2009 döneminde Siirt Belediye Başkanı olan Gül, şu anda da AKP'nin Siirt milletvekili.

Özel bu örneği, "Yönetimde yer almasanız bile yeni dönemde birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. İktidar yürüyüşümüz devam edecek. Kimseyi geride bırakmayacağız" diyerek açıkladı.

ÇİFTE GÖREV RAFA KALKIYOR

Genel Başkan Özel’in anahtar liste üzerine çalışması devam ederken mevcutta 60 kişiden oluşan PM’nin 80 kişiye çıkarılması ihtimali hala gündemde. Konu hakkında Özel’in henüz karar vermediğini belirten parti kurmayları, “Genel Başkan çift görev konusunda hassas. Çift görevde olan kişi sayısı az olur. Gölge kabinede yer alan arkadaşlar PM’de yer almayabilir. Bir kişi hem milletvekili olup hem PM üyesi hem de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görev almayacaktır” dedi.

Kurmaylar, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun PM’de görev alacağı yönündeki iddiayı yalanladı. Ayrıca 31 Mayıs’ta, İBB’ye yönelik beşinci dalga operasyonda gözaltı kararı verilen ardından da tutuklanan PM üyesi Baki Aydöner’in Özel’in anahtar listesinde yer alacağı öğrenildi.

Şu anda 24 kişiden oluşan ve idari MYK ile gölge bakanlardan oluşan MYK’dan gölge kabinenin ayrılması sonrasında idari MYK’daki isimlerin aynı kalacağı, altı kişilik idari MYK’ya ek yapılacağı görüşü ağır basıyor.