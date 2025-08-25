Özgür Özel Büyük Taarruz'un 103'üncü yılında Afyon'da

Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü törenlerine katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi Afyonkarahisar'a gitti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece Afyon'un Şuhut ilçesinden Kocatepe'ye yürüdüğü 14 kilometrelik güzergâhı birlikte yürümek için binlerce kişi yine bir araya geldi.

14 kilometrelik Zafer Yürüyüşü'ne TBMM Başkanı Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özel de katılacak.

Özel'i CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal karşıladı.

Özgür Özel, yürüyüş öncesi Şuhut Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

Özel, Atatürk Evi ziyaretinin ardından basına ve yurttaşlara seslendi. Özel konuşmasında "Türkiye'nin bütün demokratlarıyla beraber bu ülke kurtulsun, düze çıksın isteyen bütün demokratlar hep birlikte yol yürümeye geldik. Atamız 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'da bu yolu yürüdü ve sonunda ülkeyi kurtardı. Biz de biz de ondan ilhamla ondan ilhamla Cumhuriyeti seven, bu ülkeyi seven, bayrağına bağlı ve bu ülkede yüreğinde Atatürk sevgisi olan herkesle beraber bir büyük yürüyüşü başlattık. Hep beraber yürümeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Özel, baba ocağı dediği partisinin dışında Şuhut'ta özgür bir durumun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gecenin askerleriyiz. Gecenin bir vaktinde bütün Şuhut'u sokakta görmek, Şuhut'ta kimi görsek el salladığını görmek, Şuhut'ta geleceğe umutla bakan yüzler görmek, burada Afyon'u görmek, Ege'yi görmek, burada sizleri görmek komşunuz benim için, hemşeriniz benim için çok büyük bir gurur. Şimdi burada Şuhut'ta bir özel durum var. Her ilçede bizim bir tane baba evimiz var. Ben onlardan birini Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığını ziyaret ettim. Burası baba evi. Türkiye'de 973 ilçede Türkiye'de 973 ilçede bir baba evi var ama Şuhut'ta iki baba evi var. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Ağustos günü karargahını taşıdığı ve Büyük Taarruz'un planlarını yaptığı kendi anneciğine bile 'Bir çay partisi var ona gidiyorum' deyip bütün Yunan istihbaratını şaşırtıp Şuhut'a gelip Büyük Taarruz'u planladığı atamızın evine hep beraber gidiyoruz. Yürümeye hazır mısınız? Hazır mısınız? O zaman yürüyelim arkadaşlar!"

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlik kolları üyeleriyle birlikte Kurtuluş Yürüşü'ne başlayan CHP Lideri, yürüyüş öncesinde şu açıklamayı yaptı:

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlik kolları üyelerimiz yürüyorlar. Yolda bizimle birlikte yürüyecekler. Afyon örgütümüzle, Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle beraber Sayın Muharrem İnce ile beraber bu yolu bu gece yürüyeceğiz ve güneşin ilk ışıklarını Kocatepe'de gördükten sonra bu ülkenin ne şartlarda, ne zorluklarla, ne fedakarlıklarla, ne kahramanlıklarla kurtarıldığını bir kez daha iliğimize, kemiğimize kadar hissedeceğiz. Sonra da bu ülkenin kıymetini bilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olarak ve bunu hep birlikte sizlerin de emekleriyle görünür kılmış olarak görevlerimizin başına döneceğiz. Görevlerimizi bu bilinçle yapacağız.

"BU ÜLKEDE TARTIŞILMAYACAK ÇATI CUMHURİYET ÇATISIDIR"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türk-Kürt-Arap' vurgusuna da değinen Özel, "Bu ülkede tartışılmayacak çatı Cumhuriyet çatısıdır." diyerek şöyle konuştu:

"Son günlerde ağzına geldiği gibi konuşulan birçok konu var. Ülkedeki Amerika Büyükelçisi'nden tutun da ülkeyi yöneten kişinin, işte bir gün çok büyük bir açıklama yapacağız Cumartesi günü kampımızda deyip 11 kez üst üste Türk, Kürt, Arap demesinden, bugün aynısını tekrar etmesinden kaynaklı bir çatı tartışması var. Bu ülkede tartışılmayacak çatı Cumhuriyet çatısıdır. Bu ülke Cumhuriyeti tam bağımsızlık şiarıyla kazanmıştır.

Bu ülke Cumhuriyeti kazanırken ilk başta, ilk başta Amerikan mandasını, İngiliz himayesini reddetmiştir. İngiltere'nin Amerika'yla birlikte vardığı uzlaşıyla İsrail'le birlikte yaptıkları bir planlamada Türkiye kendisine biçilecek bir role razı gelemez. Vaktiyle BOP'un, Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanııyım diye övünenlerin daha sonra Türkiye'yi ve kendilerini ne hale getirdiklerini gördük. Şimdi bir benzer şekilde motive edilmeye çalışılıyor ve Türkiye'nin Osmanlı'da da daha sonra başarısız olmuş ve mezhebe dayalı, inanç gruplarının ayrı ayrı yapılarına dayalı, çok hukukluluğa dayalı, herkesin başka hukuka tabi olduğu bir sürece özenme ve öykünmeyi bu millet topyekün reddediyor."

"Zaten vatanını, milletini, bayrağını, Atatürk'ü seven ve bu gece bu yapacağımız yürüyüşten heyecan duyan, 103 yıl önceki bu yürüyüşten gurur duyan, onur duyan kimsenin dönüp de bugünlerde Amerikan Büyükelçisi'nin gevelediği, Tayyip Erdoğan'ın da peşinden takıldığı bu söylemlere prim vermesi mümkün değil. Bir tane çatı var, Cumhuriyet çatısıdır. Onun taşıyıcı kolonu da bu ülkedeki Türk'ün de, Kürt'ün de, Arap'ın da, Laz'ın da, Çerkez'in de, Pomak'ın da, göçmenlerin de herkesin ama herkesin bu Cumhuriyete sadakatle ve eşit vatandaşlık bağıyla bağlı olmasıdır. Bu ülkede Cumhuriyet kimseyi geride bırakmamak üzerine kurulmuş, ayrımcılığı reddetmek üzerine kurulmuş ve ayrıcalıklı zümreleri de reddetmek üzerine kurulmuş bir yönetim biçimidir. Ne sadece Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı sayarak diğerlerini yok sayabilirsiniz ne de bunun üzerinden ayrı ayrı yapılar üzerinden ayrı ayrı hayaller kurabilirsiniz. Bizim ortak hayalimiz Misak-ı Milli sınırları içinde tam bağımsız Türkiye'nin güçlü olmasıdır."

"Biz Türkiye'nin yeniden güçlenmesi, yeniden şaha kalkması ve Cumhuriyetin 1. yüzyılının ilk başlarında, ilk çeyreğinde yaptıklarını 2. yüzyılın ilk çeyreğinde yapması için, 2. yüzyılın ilk çeyreğinde yapabilmesi için göreve talibiz. Bir tane örnek aldığımız model var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kurduğu, bıraktığı, sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin onun çok istediği, çok partili rejimi getirdiği, sandığı getirdiği, demokrasiyi getirdiği sistemdir."

"Dünyada sandığın kıymetli olduğu yerlerde, parlamentoların güçlü olduğu yerlerde her şeyin en güzeli var ve zenginlik var. Nerede liderler güçlü? Liderlerin sarayları var, uçan sarayları, yüzen sarayları, şatafatlı yaşamları var ama vatandaş fakir. Biz liderlerin mütevazi, liderin mütevazi, iktidarın mütevazi, halkın zengin olduğu bir rejimi kurmak zorundayız. Bunun için güçlü bir parlamentoya, Atatürk'ün emaneti parlamentoya sahip çıkmaya ve hem parlamenter sistemimizi güçlendirmeye hem kurumları ve kuralları güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için çalışıyoruz. Bugün de burada bir yeniden idrak akşamı yürüyüşü için buradayız. Hissettiklerimizi hissedenlerle paylaşmak için buradayız. Bu memleketin kimlere karşı ve hangi duyguyla kurtarıldığını, hangi cesaretle kurtarıldığını hatırlamak ve hatırlatmak için buradayız. 103 yıl sonra aynı cesaretle buradayız ve her hafta meydanları dolduran yüz binler, yürüyelim arkadaşlar diyor, yürüyoruz. Hangi azimle yürüyeceğiz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 103 yıl önce bu gece hangi azimle yürüdüyse o azimle yürüyeceğiz. Şimdi hep birlikte yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Buraya emek veren, katkı sağlayan, sesimizi Türkiye'ye duyuran her birinize teşekkür ediyorum."