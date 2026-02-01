Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan tutup ayağa kaldırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorum'un Mecitözü ilçesinde tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştiriliyor.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu. İmamoğlu mektubunda şu ifadeleri kaleme aldı:

Çorum'un güzel insanları, benim canım hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum. Sizleri dostlukla kucaklıyorum. Bugün Silivri'deki 12 metrekarelik hücremde, Mecitözü ilçemize kazandırdığımız kültürel tesisin mutluluğunu yaşıyorum. Mecitözü'nün sosyal ve kültürel hayatına hizmet edecek bu tesisimizin yapımında pek çok kişi ve kurumun emeği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı ve icraatçı uygulamalarını Mecitözü'nde hayata geçirmek için canla başla çalışan Başkanımız Veli Aylar'a ve Mecitözü Belediyesi'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyeleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ilgili tüm birim yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan, delilsiz, kanıtsız, haksız ve hukuksuz aylarca özgürlüğünden mahrum bırakılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Arif Gürkan Alpay'a teşekkürlerimi sunuyorum. Özgür de olsak, tutsak da olsak milletimize hizmet etmekten bir milim geri durmayacağız. 86 milyon vatandaşımız için çok güzel işler yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde daha fazla sosyal etkinliğin hayata geçmesine olanak tanıyacak bu güzel tesisimiz, vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Kıymetli hemşehrilerim, kamu kurumları tarafından yapılan her bir eser, her bir yatırım milletindir. Bu eserler vatandaşın parasıyla yapılmıştır. Ülkeyi yönetenler, hangi siyasi görüşten olursa olsun, vatandaşlar arasında ayrım yapmaksızın herkese eşit hizmet etmekle, milletin parasını doğrudan millete vermekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı en temel değer adalettir. Adil olma yükümlülüğü, başta mahkemeler olmak üzere devletin tüm kurumları için geçerlidir. Fakat içinde bulunduğumuz bu dönemde, yargı siyasetin aracı haline gelmiştir. Milletimiz bundan son derece rahatsızdır. Kurumlarında, sokaklarında, fabrikalarında, tarlalarında adalet olmayan bu ülkede huzur olmaz, bereket olmaz, birlik ve beraberlik olmaz. Türkiye rotasını adalet ve demokrasiye döndürmek ve bu rotada kararlılıkla, inatla yürümek zorundadır. Çünkü ekonomi başta olmak üzere tüm sorunlarımızı kalıcı olarak çözebilmek, herkes için, her yerde adalet ve hürriyeti sağlamakla mümkündür. Vatandaşın hakkını vatandaşa teslim etmedikçe bu ülkede kimse rahat bir nefes alamaz. Bizim mücadelemiz vatandaşın hak ve hürriyetlerinin tam olması, herkesin emeğinin, üretiminin, yatırımının karşılığını alabilmesi mücadelesidir. Mücadelemiz adalet ve hürriyet mücadelesidir. Bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Bir olacağız, birlik olacağız. Kendimize güveneceğiz ve gelecek güzel günlere olan inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Çok çalışacağız ve başaracağız. Güler yüzümüzle, hep büyüyen umudumuzla, eksilmeyen cesaretimizle kazanacağız. Türkiye adaletin ve hürriyetin, birliğin ve kardeşliğin ülkesi olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı.

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Çok teşekkür ederim. Değerli Mecitözülüler, değerli Çorumlular, hepinize günaydınlar. Böylesine kışın ortasında bir pazar gününde, adeta bahardan ödünç alınmış bir günü yaşıyoruz. Bugün Mecitözü’nün üzerine, kardeş belediyesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve onun seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönlünün güneşi düştü. Sımsıcak bir şekilde hepinizi selamlıyorum.

"YAPILAN HER HİZMETİ HAK EDEN, DAHA FAZLASINI HAK EDEN BİR İLÇEMİZ"



Biraz önce Veli Başkan bizi selamladı, konuşmasını gerçekleştirdi. Burası 7 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı, bu ilçenin partimizden, partimizin de bu ilçeden desteğini esirgemediği, hepimizin çok kıymet verdiği, insanının sıcaklığını bildiğimiz, yapılan her hizmeti hak eden, daha fazlasını hak eden bir ilçemiz. Mecitözü çok partili sistemde 15 kez belediye başkanı seçmiş. 10’unu sosyal demokratlar kazanmış. Geçmişte 14 oyla, 20 oyla, 3-5 oyla, ufak tefek oyla, en son 49 oyla, gıdım gıdım, ucu ucuna, kıl payı, burun farkıyla kazandığımız da olmuş. Bu sefer olduğu gibi %11'in üzerinde bir farkla kazandığımız da. 2024 seçiminde benim annem babam gibi -ben bir öğretmen çocuğuyum- bir öğretmen olan Veli Aylar’a partimiz görevi verdi. Siz de ona Mecitözü için bir dönem daha çalışma, bir dönem daha hizmet etme imkanını verdiniz. Benim önümde kendisinin yaptığı hizmetler yazıyor. Ama kendisi teker teker her birini saydı. Biz de Veli Başkanı bugüne kadar yaptıkları için ve bundan sonra yapacakları için yürekten kutluyoruz. Sağ olsun, var olsun.

"AK PARTİ YÜZDE 61 ÖLÇMÜŞ BELEDİYELERİMİZDEN MEMNUNİYET ORANINI"

Başkanımız gece gündüz çalışıyor. Ve burada da duydunuz; aslında Mecitözü gibi bir yere kazandırılan bu eser gerçekten, hele hele bu dönem... Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri çok iyi yönetip daha sonra da Türkiye'de birinci parti olunca, geçen sene de bir yıllarını tamamladıklarında, bu tarihlerde ölçtüğümüzde; Türkiye çapında biz %59 ölçtük, AK Parti %61 ölçmüş belediyelerimizden memnuniyet oranını. Bunu görünce talimat verdi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri silkeleyin dedi. Sigortadan, vergi borçlarından göz açtırmayın dedi. Faiziyle birlikte alın, paralarından kesin dedi. Ve burası Mecitözü Belediyesi'nin imkanlarıyla Mecitözü’ne kazandırılacak bir yer değil. Başkan ihtiyaçları saydı. Proje hakkında Sayın Genel Sekreter Yardımcımızdan, Nuri Başkanımızın talimatıyla bilgi aldık. Bu bina aynı anda pek çok ihtiyacı ortadan kaldıran; biraz önce içinden geçerek geldik, çok amaçlı 500 kişilik bir salonuyla, kışın düğün salonu olarak kullanıldığında muhteşem bir alanıyla, misafirler için misafirhanesiyle, kent lokantasıyla ve Mecitözü’nde ihtiyaç duyulan her fonksiyona cevap veren yapılarıyla çok önemli bir eser kazandırılıyor burada.

"EKREM BAŞKANIN ANADOLU'YA BAKIŞ AÇISI ÇOK ÖNEMLİ"

Bunun için tabii Ekrem Başkanın Anadolu'ya bakış açısı çok çok önemli. İki yılda burası yapıldı. 280 milyon liraya mal oldu. 4250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş. 192 kişilik bir konferans salonuna sahip, iki tane eğitim salonuyla, organizasyon, fuaye alanlarıyla dört dörtlük bir hizmet. Ekrem Başkanın bu Anadolu'da, Anadolu'ya 36. dokunuşu, 36. yatırımı. Yani Anadolu'da; Çorum'da da, Rize'de de, deprem bölgesinde de bu ve benzeri 36 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla, Ekrem Başkanın önerisiyle, İBB çalışanlarının emekleri gayretleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin onaylarıyla kazandırdığımız 36. eser bu. Bütün imkansızlıklara rağmen yapıyoruz. İnanın ki bütün engellemelere rağmen yapıyoruz. Şaka değil; belediye başkanımız ve belediyeyi yönettiği bütün bürokratlar neredeyse en önemli, en kilit noktadaki bütün arkadaşlarımız cezaevine konmuşken; "CHP çalışamasın, hizmet edemesin, CHP'yi, İBB'yi felç edelim, onları meşgul edelim ki milletin gönlüne girmesinler, bir kez daha bizi yenmesinler, gelecek seçimlerde iktidar olmasınlar" diye bu kötülükler yapılırken bu hizmetler yapılıyor. Bunu bir kez daha sizlerin, zaten buradaki hani derler ya "Yer gök insan", Mecitözü dediğiniz de mütevazı küçük bir kalabalık bekliyor olabilir birileri ama nereye baksak Mecitözü’nün güzel insanlarının parlayan gözlerini, sıcacık kalplerini görüyoruz.

"YARI YARIYA NÜFUSUN AZALDIĞI BİR YERDEYİZ"

Bu fevkalade önemli. Ben Mecitözü’ne gelirken, tabii aklımda Cumhuriyetin çok önemli bir ilçesi, çok güçlü bir yerleşim, çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklar ve Cumhuriyet için çok önemli bir ilçe... Bugün Mecitözü'nün nüfusunu sordum, baktık. Köyleriyle birlikte 13 bin. Şu anda merkez nüfus 6 bin. Ve AK Parti geldiğinde buranın nüfusu 26 bindi. 26 binden 13 bine, yarı yarıya nüfusun azaldığı bir yerdeyiz. Yani AK Parti emekliye iyi gelmediği gibi... Öyle ya 8 çeyrek altın alıyordu emekli maaşı, şimdi 2 çeyrek altın almaz. Asgari ücretliye iyi gelmediği gibi... 7 çeyrek altın alıyordu asgari ücretli, şimdi 3 çeyrek altın almaz, 2,5 çeyrek altın alır. Bir kilo buğday satıyordu çiftçi, 6 kilo mazot alıyordu. Şimdi bir kilo buğday bir litre mazotu zor alıyor. Esnaf desen; çiftçide olmayınca, emeklide emekçide olmayınca esnaf sürünüyor. E gençlere iyi gelmedi, bütün gençlerin gözü yurt dışında. Mümkün olsa Mecitözü'nde olan İstanbul'a gitmek istiyor, İstanbul'da olan Avrupa'ya gitmek istiyor. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Mecitözü'ne de iyi gelmemiş. 26 binden 13 bine nüfus düşmüş AK Parti döneminde. Dedim niye olmuş bu? Bir baktık. Ne olmuş? 6 tane banka şube kapatmış burada. Niye kapatmış? Adliye varmış, kapanmış. Doğru mu? Pancar dairesi varmış, kapanmış. Doğru mu? Telekom kapanmış, doğru mu? Tapu dairesi kapanmış, doğru mu? Askerlik şubesi kapanmış, doğru mu? Orman idaresi, orman işletmesi kapanmış, doğru mu? Cezaevi kapanmış, doğru mu? Beke kaplıcası 25 yıldır kapalı bekliyormuş turizm olacak, doğru mu? Şimdi, bizi batırdı diyor Tayyip. Sayın Erdoğan, kimseye iyi gelmediği gibi bu iktidarıyla Mecitözü'ne de iyi gelmemiş. Bu kadar, bu kadar Cumhuriyet kurumunun, eserinin, devlet dairesinin olmadığı yerde; 5 bankanın kaçıp gittiği yerde, adliyenin gittiği, askerlik şubesinin gittiği yerde tabii ki nüfus artmaz, tabii ki bugünkü zorluklar yaşanır.

"BU BİNAYI MECİTÖZÜ'NE KİM YAPTIYSA ONU CUMHURBAŞKANI YAPMAK LAZIM."

Bunun için Mecitözü'nün yeniden eski günlerine kavuşması, canlanması, hizmet görmesi için ne yapmak lazım? İşte bu binayı Mecitözü'ne kim yaptıysa onu Cumhurbaşkanı yapmak lazım. O zaman yüzümüz güler. Ayrıca bu bir anlayış meselesi. Yani iyi belediyecilik, halktan yana belediyecilik tesadüfen ya da Ekrem Başkanımızın bir başına, tek başına, münferiden üstlendiği, yaptığı bir iş de değil. O, Belediyeler Birliği Başkanı olarak bütün belediye başkanlarımıza da başkanlık ediyordu. Ayrıca sosyal demokrat belediyelerin -burada Sayın Gökhan Zeybek var, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız- onun emekleriyle, çabalarıyla hepimizin oluşturduğu sosyal demokrat belediyelerin SODEM’i, onun işveren sendikası olan SODEMSEN’i var. Ve bu hizmetleri bütün Türkiye'de karınca kararınca, gücümüz yettiğince, bütün engellemelere rağmen vermeye devam ediyoruz. Bakın, Türkiye genelinde kreş sayımız 800'e ulaştı. Yani Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazansaydı olmayacak 800 tane kreşte, bu ülkenin yoksul çocukları, yoksul ailelerinin çocukları kreşe gidiyorlar. 800 kreş var. 77 tane öğrenci yurdu yaptı Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. 165 -166'ncısı burada açılacak- 165 tane kent lokantası var. Dört kap sıcak yemeği yarım tas çorba fiyatına veriyor. Yarım tas çorba fiyatına. Yurt genelinde 160 tane halk marketimiz var. Halk mandıralarımız var, halk ekmeğimiz var. Ve buralarda mandıra ürünleri yarı fiyatına satılıyor. Et, kıyma yarı fiyatına satılıyor. Bunları belediyelerimizin gücünün yettiği, imkanları nispetinde her yerde yapmaya çalışıyoruz.

"ALLAH'IN GÜCÜNE GİDER, TAŞ OLURSUN"

Ama bir yandan da bir karalama kampanyasıyla Tayyip Erdoğan gidiyor; efendim "Taş üstüne taş koymadılar" diyor. Bunların deprem bölgesine bir yılda yapacağız deyip, bir yıl sonunda %2'sini sadece yaptıkları... İki yılda %30'unu yaptıkları... Nihayet 3 yılın sonunda devletin bütün imkanlarıyla bile %70'e ulaştıkları deprem konutları var. Anahtarını vermeden boş senede imza istiyorlar. Deprem kanunu, afet kanunu "faiz yasak" diyor; faiz hanesini boş bırakmış, oraya çizgi çekene anahtarını vermiyorlar. Bir de çıkmış, Cumhuriyet Halk Partisi taş üstüne taş koymuş mu diyor. Taş üstüne taş koymadan bu Hitit Kültür Merkezi nasıl olacak Tayyip Bey? 280 milyon Mecitözü'ne! Bu Hitit Kültür Merkezi'ni görmeyen Allah muhafaza Allah'ın gücüne gider, taş olursun, taş olursun! "Taş üstüne taş koymadın" dersen bu eserin karşısında taşa dönersin böyle.

"6 TANE SİTENİN BİRDEN ANAHTARLARINI DAĞITTIK"

O yüzden, bu tabii "İnsanın bir kez ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi." Şimdi bunlar ilk zamanlarda ne yapsalar övülüyor, ne yapsalar övülüyor; diyorlardı ki "Ne yapsak yarıyor, Allah'ım verdikçe veriyor." Şimdi millet bunların gerçek yüzünü gördü. Hasetliklerini, fenalıklarını gördü. Millet gördü ki adam 20 bin lira emekliye maaş veriyor, kendi 20 milyon liralık, yani bin emeklinin aldığı emekli maaşını koluna saat diye takmış. "Biz emekliye 28 verelim" diyoruz, "Hayır" diye oy kullanıyor. Burada bin emeklinin alacağı maaş kadar saat var. Millet bunların ne olduğunu gördü artık. Öyle ki, öyle bir noktaya geliyor ki bu insanlar artık kendileri açken, yoksulken; saraylarda yaşayanları, şatafat içinde yaşayanları, kendine hizmet edenleri hapse atanları ve hasetlik yapanları gördü. O yüzden dedim ya "İnsanın bir kere ters gitmesin işi, muhallebi yerken kırılır dişi." Bunun bir bakanı... Bu şimdi dedi "Taş üstüne taş koymadılar", maşallah gördük binaları. Geçen cuma Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum. Ne yapmaya gidiyorum? Anahtar dağıtmaya gidiyorum. Bakan açıklama yapmış: "Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor, kentsel dönüşümde ne yaptı bana söylesinler" demiş. Bir saat sonra ne yaptığımızı söyledik. İstanbul Kartal'da, Kaper sitesinde, 1400 mağdura, 2600 tane insanın yaşayacağı muhteşem 6 tane sitenin birden anahtarlarını dağıttık. Kentsel dönüşüm böyle olur arkadaş!

Allah sizi inandırsın, bunlar karaladıkça Allah yardım ediyor. Bunlar kötüledikçe millet takdir ediyor. Bunlar yalana boğulmuş. Dört bir yanda Türkiye'de belediyeler çırpınıyor, kentsel dönüşüm yapıyor; bunlar imzayı atmaz, izni vermez, kaynak yaratmaz. Efendim İstanbul'da "yarısı senden, yarısı benden" der; kendi ellerinden... Yalova Belediyesi "bize de yap" der, yapmaz. Neden? CHP'li belediye.

"BUNLAR ÇELME ÇAKTIKÇA MİLLET KOLUMUZDAN AYAĞA KALDIRIYOR"

Her türlü zorluğu çıkarıyorlar ama bunlar çelme çaktıkça biz tökezlemeye kalkalım, millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor. Omuz omuzayız, kol kolayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz. İnsan bir düşünür. Yav der ki; "Bu belediyelerin ekseriyeti, çoğunluğu bendeydi. Ne oldu da bu Cumhuriyet Halk Partisi bir anda ayağa kalktı, şaha kalktı? Yüzde 65'i kazandı, 411 belediye kazandı? Bir sene sonra ölçtürdüm, millet bunları takdir ediyor." Demek ki bu gençlerin, bu Ekrem'in, bu Mansur Yavaş'ın, bu Mersin, Adana, Antalya belediye başkanlarının... Bu yeni kazandıkları Anadolu'daki Kastamonu'sunun, Kırıkkale'sinin, Ege'deki Uşak'ın, Afyon'un, Kütahya'nın ferasetli insanlarının bir bildiği var. "Benim yapamadığımı birileri yapıyor. Güler yüz var, gençlik var, dürüstlük var, hizmet var. Demek ki millet bunu takdir ediyor" diyeceğine, çelme çakıyorlar. Karalama yapıyorlar. Onun için biz de bunların kötü sözüne kulağımızı tıkıyoruz, milletin gözünün içine bakıyoruz aha böyle. Böyle bakıyoruz.

"GÖNÜL KIRANLAR DEĞİL, GÖNÜL YAPANLAR KAZANACAK"

En sonunda gönül kıranlar değil, gönül yapanlar kazanacak. Kalbi taşlaşanlar, bu kadar hizmeti gördüğü halde işte "taş üstüne taş koymuyorlar" yalanına sığınan, kalbi taşlaşmış olanlar değil; kalbinde insan sevgisi ve millete hizmet aşkı olanlar kazanacak. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. Söz veriyorum.

Ve Mecitözü'ne daha önce de geldik, şimdi de geldik, yine geleceğiz. Allah izin verecek, siz takdir edeceksiniz. Bu Mecitözü'ne nasıl bu binaları kazandırdıysak, Mecitözü neyi hak ediyorsa onu yapmak üzere iktidar partisinin genel başkanı olarak yine geleceğim, sizinle yine kucaklaşacağız.

"EKREM İMAMOĞLU'NU ER YA DA GEÇ CUMHURBAŞKANI OLARAK GETİRECEĞİZ"