Özgür Çelik'ten miting çağrısı

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbulluları yarın Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan "Milet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

19 Maert operasyonlarından sonra CHP'nin başlattığı "Milet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 53'üncüsü yarın Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, İstanbullu yurttaşları mitinde davet etti.

"DEMOKRASİDEN YANA OLAN BÜTÜN İSTANBULLULARI DAVET EDİYORUM"

Paylaşımda, "Kadıköy hazır, biz hazırız. Yarın 20.30'da Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşuyoruz" diyen Çelik, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Kadıköy İskele Meydanı'ndayız. 10 Eylül Çarşamba günü, yarın saat 20.30'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte burada büyük bir eylem gerçekleştireceğiz, büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Adaletten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan bütün İstanbulluları Kadıköy'deki bu büyük buluşmaya davet ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

