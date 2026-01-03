Özelleştirmede gaza basıldı: Tek tek satacaklar milyonlar alacaklar!

Yayınlanma:
AKP’nin OVP hedefleri doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Muş’taki 4 ilçede toplam 16 futbol sahası büyüklüğünde alanı satışa çıkarırken, ihalelerden yalnızca geçici teminat bedeli olarak Hazine’ye 64,2 milyon TL gelir bekleniyor.

Orta Vadeli Program’da (OVP) özelleştirme gelirlerine ağırlık veren AKP, yılın ilk haftalarında somut adımlar attı. Resmi Gazete’de yayımlanan duyurulara göre dört ilde toplam sekiz taşınmaz satışa çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda; Ankara, İstanbul, Çanakkale ve Muş’ta yer alan ve yaklaşık 16 futbol sahası büyüklüğüne ulaşan taşınmazların özelleştirilmesi planlanıyor.

CHP’li Aydın Milletvekilleri tek ses oldu: Didim’deki taşınmaz satışını durdurunCHP’li Aydın Milletvekilleri tek ses oldu: Didim’deki taşınmaz satışını durdurun

8 İLANLA TAŞINMAZ SATIŞLARI

Satış kapsamındaki taşınmazlar arasında Ankara Çankaya’da 18 bin 197 metrekarelik bir alan, İstanbul Sancaktepe’de 1.185 metrekarelik parseller, Şile’de 4.192 ve 1.018 metrekare büyüklüğünde iki ayrı taşınmaz bulunuyor. Çanakkale’de 3.707 metrekarelik ve üzerindeki yapıları kapsayan bir alan satışa sunulurken, Muş’ta ise biri yaklaşık 6 bin, diğeri 48 bin 645 metrekare büyüklüğünde iki taşınmaz ve üzerlerindeki yapılar için ihale açıldı.

Şile’deki taşınmazlar için ihaleler 29 Ocak’ta yapılacakken, diğer illerdeki satışların ihale tarihi 28 Ocak olarak belirlendi. Yalnızca geçici teminat bedellerinden Hazine’ye sağlanması beklenen gelir 64 milyon 200 bin TL olarak açıklandı.

ÖZELLEŞTİRMEDE HEDEF 185 MİLYARLIK SATIŞ

Öte yandan AKP, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP’de özelleştirme gelirlerini ciddi ölçüde artırmayı hedefliyor. Programda, 2025 yılı için 21 milyar TL olarak öngörülen özelleştirme geliri hedefi 185 milyar TL’ye yükseltilirken, 2027 ve 2028 yıllarında toplam 100 milyar TL gelir elde edilmesi planlanıyor.

