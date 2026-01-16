Özdağ'dan Yerlikaya'ya: Samimiyetle tebrik ediyorum

Türkiye'nin en önemli limanlarından birisi olan ancak adı sık sık uyuşturucu ticareti ile anılan Mersin Limanı'nda iki gün önce kokain operasyonu yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyon detaylarına göre Brezilya'dan yer fıstığı yüklü olarak gelen gemideki konteynerde 298 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Mersin Limanı'nda kokain operasyonu!

ÖZDAĞ'DAN OPERSYON SONRASI YERLİKAYA'YA TEBRİK

Operasyonun ardından Ümit Özdağ, bakan Yerlikaya'yı tebrik etti. Sosyal medya hesabından Yerlikaya'ya seslenen Özdağ, yakalanması gerekenin büyük sevkiyatlar ve baronlar olduğunu söyledi. Özdağ sözlerinin devamında kendilerinin iktidara gelmeleri halinde 'Tertemiz Türkiye' projesi ile geri kalanları temizleyeceklerini söyledi.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde: