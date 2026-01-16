Özdağ'dan Yerlikaya'ya: Samimiyetle tebrik ediyorum
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen yer fıstığı yüklü gemide yakalanan 300 kiloya yakın kokain operasyonu için Ali Yerlikaya'yı tebrik etti. Özdağ, "Siz temizleyebildiğiniz kadar temizleyin, biz iktidara gelince Tertemiz Türkiye Projesi ile temizleyemediklerinizi de temizleyeceğiz. " dedi.
Türkiye'nin en önemli limanlarından birisi olan ancak adı sık sık uyuşturucu ticareti ile anılan Mersin Limanı'nda iki gün önce kokain operasyonu yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyon detaylarına göre Brezilya'dan yer fıstığı yüklü olarak gelen gemideki konteynerde 298 kilogram kokain ele geçirilmişti.
Mersin Limanı'nda kokain operasyonu!
ÖZDAĞ'DAN OPERSYON SONRASI YERLİKAYA'YA TEBRİK
Operasyonun ardından Ümit Özdağ, bakan Yerlikaya'yı tebrik etti. Sosyal medya hesabından Yerlikaya'ya seslenen Özdağ, yakalanması gerekenin büyük sevkiyatlar ve baronlar olduğunu söyledi. Özdağ sözlerinin devamında kendilerinin iktidara gelmeleri halinde 'Tertemiz Türkiye' projesi ile geri kalanları temizleyeceklerini söyledi.
Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
- "Ali bey, samimiyetle tebrik ediyorum. Emeği geçen değerli gümrük memuru ve emniyet mensuplarını da tebrik ediyorum. Yakalanması gereken büyük miktarda sevkiyatlar ve baronlar.
Siz temizleyebildiğiniz kadar temizleyin, biz iktidara gelince Tertemiz Türkiye Projesi ile temizleyemediklerinizi de temizleyeceğiz."