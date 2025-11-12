Oyuncak silahla Beinsports'u basan şüpheli tutuklandı

Olay, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında TV8-Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşi Emine S.’ye (40) hakaret ettiğini öne sürdü. Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kemal S. ile görüşerek şüpheliyi ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem yapılan Kemal S., ertesi gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kemal S., 'Silahlı tehdit' ve 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜZAKERE ANLARI KAMERADA

Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi. Diğer yandan yaşanan olayla ilgili Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polislerinin şüpheliyle müzakere ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

"EŞİMİN TELEFONUNA UYGULAMA KURDUM"

İfadesi alınan Kemal S.’nin hurdacılık yaparak geçimini sağladığını söylediği öğrenildi. Kemal S., "Ben daha önceden eşimin telefonuna kurmuş olduğum uygulama üzerinden eşimin konuşmalarını dinleyebiliyorum. 9 Kasım günü yine telefonda konuşmaları dinledim ve bir olaya canının sıkıldığını anladım. Akşam eve geldiğinde birşey olmadığını söyledi. Amirleriyle telefonda ne konuştuğunu sordum. Çünkü konuşmaları tek taraflı duyabiliyordum. Biraz üzerine gittim. Bunun üzerine bana iş yerinde yemek siparişi yüzünden spor yorumcusu olan bir kişinin kendisini azarladığını, hakaret ettiğini ve bağırdığını söyledi. Ben de bunun üzerine sinirlendim ve gece sinirden hiç uyuyamadım" dedi.

"EŞİM BENİ İÇERİ ALMADI ZORLA GİRDİM"

Kemal S. ifadesinin devamında, "Olay günü eşim sabah 7'de işe gitti ben kendisine 'Gün içerisinde geleceğim ve amirlerinle görüşeceğim sana kimse bağıramaz' dedim. Saat 11.00 sıralarında Beinsport isimli spor kanalına gittim. Ana girişten içeri girdim ve güvenlik noktasına doğru yürüdüm. Güvenlik noktasında eşim görevliydi ve beni içeri almadı. Ben içeri zorla girdim. İçeri doğru yürüdüğüm esnada güvenlik amiriyle karşılaştım. Beni içeri almayacağını söyledi. Ben de 'Belimde silah var çekil önümden benim seninle bir derdim yok' dedim. Sadece 'O yorumcu buraya gelecek ve eşimden özür dileyecek' dedim. Silahın var kendisini nasıl getireyim buraya' dedi. Daha sonra yürümeye devam ettiğim esnada belimde bulunan plastik silahı çektim ve o buraya gelecek diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELECEK EŞİMDEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Kemal S., "Merdivenlerden yukarı çıktım ve en sağda en arkada boş olan masaya oturdum. Sakinleşmem için kahve söylediler. Kahve içerken elimi masaya vurarak 'O buraya gelecek eşimden özür dileyecek ve ben de buradan gideceğim' dedim. Ben bu alanda kimseye silah çekmedim; doğrultmadım ve korkutmadım. Onlarla bir derdimin olmadığını söyledim. Bana sakin kalmamı söylediler. Benim amacım eşimden özür diletmek ve şahsı korkutmaktı. Bu şahıs aynı zamanda benim eşimden önce çalışan 2 bayana yine aynı şekilde hakaretlerde bulunmuş ve kimse bu konu hakkında bu şahsa birşey yapmamış. Üçüncüsü de benim eşime denk geldi" dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM KİM OLSA AYNISINI YAPARDI"

Kemal S., "Benim amacım eşimi korumak. Onun üzülmesini istemedim. Çünkü bu konudan dolayı gece ağladı ve yıpranmış gördüm. Ben de bu konuya çok üzüldüm içerledim. Eşimin haberi olmadan bu konuyu gerçekleştirdim. Bu konuyla alakalı olarak pişman da değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ve ailesini korurdu. Benim amacım kimseyi öldürmek değildi zaten elimdeki silah plastik boncuk tabancasıdır. Bu tabancayı 2 ay önce hurdalar içinde bulmuştum" ifadelerini kullandı.