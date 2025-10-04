Otomobilin çarptığı eşek ile üzerindeki kişi yaralandı

Mardin’in Midyat ilçesinde eşek üzerinde giderken otomobilin çarptığı Beşir Ç. (66) ile hayvan yaralandı.

EŞEKLE BİNİCİSİ YARALANDI

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Beşir Ç.’nin üzerinde olduğu eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Beşir Ç. ve eşeği yaralandı.

BİNİCİNİN DURUMU AĞIR, EŞEK İSE HAYVAN BARINAĞINDA TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beşir Ç., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Beşir Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri ise yaralı eşeği tedavi için hayvan barına götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

