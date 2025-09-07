Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 kişi yaralandı!

Otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 kişi yaralandı!
Yayınlanma:
Erzincan'da bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

S.A. idaresindeki otomobil, İzzetpaşa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kaza-20.jpg

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

kaza-21.jpg

kaza-22.jpg

Kaynak:AA

