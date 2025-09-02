Otobüs şoförün ‘Heimlich’ manevrası nefes borusuna cips kaçan çocuğu kurtardı

Otobüs şoförün ‘Heimlich’ manevrası nefes borusuna cips kaçan çocuğu kurtardı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, belediye otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk, şoför Ferdi Karabacak tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Gebze- Dilovası seferini yapmakta olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait belediye otobüsünde cips yiyen çocuk, nefes almakta zorluk çekti. Annesi ve yolcular nefes almakta zorlanan çocuğa yardım etmeye çalıştı. Durumu fark eden şoför Ferdi Karabacak, otobüsü yol kenarında durdurup, çocuğu araçtan indirdi. Karabacak’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolundaki cips çıkan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; nefes almakta zorlanan çocuğu annesinin kucağına aldığı, bir kişinin solunum yolunun açılması amacıyla çocuğun sırtına vurduğu, yardıma gelen otobüs şoförünün dışarı çıkartıp, çocuğa müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan hayatına dokunan örnek davranışın gurur verici olduğunu belirterek otobüs şoförünü tebrik etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

