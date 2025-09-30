Osmaniye’de oto kurtarıcılardan kantar zorunluluğuna konvoylu tepki

Osmaniye’de faaliyet gösteren oto kurtarıcılar, 1 Kasım’da yürürlüğe girecek kantar zorunluluğuna karşı şehir merkezinde araç konvoyu düzenledi. Esnaf, yeni uygulamanın işlerini yapamaz hale getireceğini belirterek kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 4 Eylül 2025’te yaptığı açıklamada, 1 Kasım itibarıyla azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramın altında olan kamyonet ve panelvan türü araçların da Karayolları Denetim İstasyonları’nda ağırlık ve boyut kontrolüne tabi tutulacağını duyurmuştu.

Yeni düzenleme kapsamında oto kurtarıcıların taşıyabilecekleri yük sınırının yetersiz olduğunu savunan esnaf, bir aracın ortalama 1,5 ton geldiğini, kurtarıcı araçların da kendi ağırlıklarıyla birlikte yasal sınırı aştığını söyledi.

"TONAJ SINIRI YÜKSELTİLMELİ"

Konvoya katılan sürücüler, mağduriyetlerini şu sözlerle dile getirdi: