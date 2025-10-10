Osmaniye'de imamların konserine yoğun ilgi

Yayınlanma:
Osmaniye'de müftülük tarafından düzenlenen konserde imamlar ilahi ve ezgiler okudu. Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müftülüğün düzenlediği "Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle" musiki konserinde imamlar ilahi ve ezgiler seslendirdi.

OSMANİYE'DE İMAMLAR KONSER VERDİ

İlçede görev yapan cami imamlarından oluşan müftülük korosu, dini musiki eğitmeni Soner Arslan yönetiminde Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde ilahi ve ezgiler okudu.

oiio.jpg

Koroda görev alan imamlara çiçek veren Kadirli Müftüsü Yakup Etik, cami imamlarının eğitimine önem verdiklerini söyledi.

iuui.jpg

Osmaniye’de 2 firari hükümlü yakalandı!Osmaniye’de 2 firari hükümlü yakalandı!

"İLGİNİN YOĞUN OLMASI BİZLERİ MUTLU ETTİ"

Etik, imamlara yönelik dini musiki ve makam eğitiminin ardından kurulan koroda görev alanları tebrik ederek şöyle dedi:

"Bizler imamlarımızın her yönden kendilerini geliştirmesini istiyoruz. Müftülüğümüz tarafından düzenlenen eğitime katılan imamlarımıza İslam'da musikinin yeri, ses eğitimi, makamsal olarak ezan ve ilahiler gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Kurulan müftülük korosu ile ilk konsere ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Yürekten kutluyorum."

ls.jpg

Konseri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak:AA

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Türkiye
Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten
Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Atla cinayet işlemeye gitti: Nal izi ele verdi
Atla cinayet işlemeye gitti: Nal izi ele verdi