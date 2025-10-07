Ormandan toplarken herkes "Boş işle uğraşıyor" diye dalga geçti: Şimdi günde 7 bin lira kazanıyor

Istranca Ormanları'nda bu yıl yaşanan mantar bereketi, eleştirilere kulak asmadan sepetini dolduranlara günde 7 bin liraya varan kazancın kapılarını açtı.

Istranca Ormanları'nda, son yılların en bereketli yılı yaşanıyor. Mantar sezonuna bu yıl özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi. "Boş işle uğraşıyor" diyenlere kulak asmadan sabah erken saatlerinde ormana giren mantar toplayıcıları, ellerinde sepet, gün boyu çalışıp, topladıkları ürünleri, firmalara götürüp kilosu 150 ile 200 lira arasında satıyor.

"GÜZEL DE PARA KAZANIYORLAR"

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 23 yıldır mantar toptancılığı ile uğraşan Necati Mert, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu söyledi:

"Bu sene yağmurlardan sonra çok güzel ve bol mantar çıktı. Üç çeşit mantar çıkıyor bizim bölgede. Padişah mantarı, bolet ve borozan mantarı var. Özellikle bu sene mantarın yoğunluğundan dolayı kadınlar çok ilgi gösterdi. Bayağı kadın toplayıcı var, güzel de para kazanıyorlar.

"EN FAZLA İLGİYİ İTALYA VE FRANSA GÖSTERİYOR"

Evlerine katkı sağlıyorlar, destek oluyorlar. Toplanan mantarlar İtalya, Fransa, Almanya ülkelerine gidiyor. Bolet mantarına en fazla ilgiyi İtalya ve Fransa gösteriyor. Şimdi Balkan ülkelerinden soran çok oluyor. Birinci kalite 150 ile 200 lira arasında alıyoruz."

Diyarbakır'da hasadı başladı: 3 bin 650 ton rekolte bekleniyor!Diyarbakır'da hasadı başladı: 3 bin 650 ton rekolte bekleniyor!

"DÜN 7 BİN LİRA KAZANDIK"

Almanya'da yaşayan Zeynep Orman ise her yıl mantar toplama döneminde buraya geldiğini söyledi. Orman, kazancının güzel olduğunu kaydetti:

"Bugün 30 kilo bolet mantarı topladık. Kazancı güzel, bereket versin dün 7 bin lira kazandık. Hem spor hem de kazanç oluyor. Sabah molası veriyoruz ve sonra öğleden sonra tekrar topluyoruz. Herkese tavsiye ediyorum özellikle kadınlara."

Kaynak:DHA

