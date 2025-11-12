Organize suç örgütü davasında 8 tahliye

Malatya'da, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 116 sanığın yargılanmasına başlandı.

Cezaevinden yönetilen suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşması, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülmeye başladı.

Polis ekipleri, salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

ÖRGÜT ELEBAŞI FİRARİ

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, yurt dışında olması nedeniyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan örgütün elebaşı Serdal A. (38) ile firari sanık Turan K. (39) dışındaki tüm sanıklar hazır bulundu.

DURUŞMA 7 GÜN SÜRDÜ

4 Kasım'da başlayan duruşmanın bugünkü oturumunda sanık ifadelerini tamamlayan ve avukatların savunma ve taleplerini alan mahkeme heyeti ara kararını verdi.

8 TUTUKLUYA TAHLİYE KARARI

Tutuklu sanıklar, Salih D, Adem Ç, Enes A, Mahmut S, Enes P, Metehan A, Nihat K. ve Şahmerdan A'nın tutuksuz yargılanmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Şubat 2026'ya erteledi.

Davanın Malatya Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanıkların, "Kasten yaralama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "silahla yağma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma", "tehdit", "silahla tehdit", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi çok sayıda suçtan 5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri kentte suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 24 Şubat'ta operasyon düzenlenmiş, organize suç örgütüne mensup şüpheliler gözaltına alınmış ve 56'sı tutuklanmıştı.