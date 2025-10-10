'Ölüsün sen' demişlerdi yaşadığını ispatladı!

İsim benzerliği nedeniyle kayıtlarda 'ölü' olarak görünen 73 yaşındaki Mehmet Kurt, 1 ayın ardından yaşadığını ispatladı. Nüfus kayıt düzenlemesi yapılan Kurt, artık emekli maaşını alabilecek ve eşi ile hastane işlemlerini yapabilecek.

Antalya'da Mehmet Kurt, 6 Eylül'de memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde otomobille kaza yaptı. Kazada Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt yaşamını yitirdi. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına 'ölü' olarak kaydedildi.

'Öldün sen' dediler yaşadığını ispat etmeye çalışıyor!'Öldün sen' dediler yaşadığını ispat etmeye çalışıyor!

Bu olaydan birkaç gün sonra durumu fark eden jandarma, Mehmet Kurt'a telefonla ulaşıp, durumu bildirdi. Kurt, yaşadığını ispatlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

YAŞADIĞINI İSPATLADI

Kurt, yaptığı girişimler sonucu yapılan hatanın düzeltilmesini sağlayıp, yaşadığını ispatladı. Kurt, nüfus kayıtlarında yapılan düzenlemesi sonucu alamadığı emekli maaşını alabilecek, eşi ve kendisi sağlık kontrolü gibi işlemlerini yapabilecek. Müjdeli haberi ise süreci yakından takip eden Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Kamil Genç, rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden Kurt'u ziyaret edip söyledi. Yaşadığını ispat ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Kurt, "1 ay süren zorlu süreçten sonra yaşadığımı ispatladım. Bu süreçte ilgilenen ve destek olan tüm yetkililere, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

"YENİ HAYATI HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Kamil Genç ise "Mehmet amcam, mahallemizde ikamet ediyor. Mehmet amcam, bir trafik kazasında vefat eden kişi ile isim benzerliği nedeniyle kayıtları ölü olarak geçildi. Mehmet amcama, 15-20 gündür Nüfus Müdürlüğü, Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız birlikte hareket ederek tekrar hayata döndürdük. Resmiyette hastanelerde muayene olamıyordu, eczanelerden ilaç alamıyordu, emekli maaşını alamıyordu. Ama bundan sonra normal hayatına geri döndü. İnşallah bundan sonra hastanelerde muayenesini olacak, ilacını alacak. Mehmet amcama yeni hayatı hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

