Olağanüstü durumlarda metro hatları sığınak olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut ulaştırma altyapılarının acil durumlarda güvenli barınma alanları olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut metro tünelleri olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor."

Uraloğlu, ayrıca yeni inşa edilecek metro hatlarının planlama aşamasından itibaren sığınak vasfı taşıyacak şekilde projelendirileceğini ve mevcut tünellerdeki eksikliklerin giderilerek bu niteliğe kavuşturulacağını da sözlerine ekledi.

DEMİR YOLU TÜNELLERİ: STRATEJİK VE ASKERİ KULLANIM POTANSİYELİ

Demir yolu tünellerinin ve makas yapılarının da gerektiğinde birer sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, bu yapıların stratejik önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, "Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil, özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir" ifadesini kullandı.

KESİNTİSİZ YAYIN

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT'ın Kahramankazan'da bulunan Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi'nin, yedekli enerji ve iletim sistemleri sayesinde olağanüstü durumlarda devlet yayınlarının kesintisiz sürdürülmesini sağladığını bildirdi. Uraloğlu, süreci şöyle anlattı:

"Normal koşullarda TRT kendi anten sistemleri üzerinden yayın yapıyor. Gerektiğinde yayın akışı, TÜRKSAT ve TRT arasındaki karasal hat üzerinden TÜRKSAT'a devredilerek teleport ve uplink altyapısı üzerinden uyduya iletim aralıksız devam ettiriliyor. Uydu Yer Sistemleri Yedeklik Merkezi ile bu güvence daha da güçlendirildi. Yedekli enerji, iletim ve kontrol altyapısı sayesinde kriz, afet, kesinti durumlarında bile devlet yayınları TÜRKSAT tarafından yedek istasyona aktarılarak devam ettirilebilecek."

GÖLBAŞI VERİ MERKEZİ

TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne inşa edilecek yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için "stratejik sığınak" görevi üstleneceğini kaydeden Uraloğlu, şunları belirtti:

"Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler, TÜRKSAT'ın kontrolünde bulunan güvenli ve kesintisiz altyapı üzerinde çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda bile kesintiye uğramadan sürdürülebilecek."