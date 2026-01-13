Türkiye yurt geneline yayılan kar ve sert soğuğa teslim olurken çok sayıda ilde eğitime ara verildi. Valilikler peş peşe "kar tatili" açıklaması yaparken bir ilden daha haber geldi.

OKULLARI KARDAN TATİL EDEN BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Kentte yoğun kar yağışı etkili oldu. Karaman Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelinde 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Meteoroloji 30 ili bekleyen tehlikeye karşı uyardı: Kar ve fırtınanın peşi sıra müjdeyi verdi

KASTAMONU’NUN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Kastamonu’nun özellikle sahil şeridinde kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

İlçe kaymakamlıkları tarafından alınan kararla Abana, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt, İnebolu ve Küre ilçelerinde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ’TAN BAZI İLÇELER İÇİN TATİL KARARI

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edilecek. Ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği açıklandı.

İŞTE TATİL EDİLEN OKULLAR

Açıklamanın devamında ise Türkoğlu ilçesine bağlı Murat Çakıroğlu İlkokulu Ortaokulu’nda, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Baydemirli, Çatmayayl, Ağabeyli,Kemalli, Başdervişli, Budaklı,Beşenli'de, Pazarcık ilçesine bağlı Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik, Yumaklıcerit ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında, Kürtül ve Kalekaya mahallelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda Salı günü için okulların tatil edildiği ifade edildi.

NİĞDE'DEN DE HABER GELDİ

Niğde Valiliği, il genelinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim, Çiftlik ilçesinde tüm eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kar ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolunun 8'inci ile 30'uncu kilometreleri arası, Çiftlik-Altunhisar kara yolunun ise 32'nci ile 56'ncı kilometreleri arasının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanması tavsiye edildi.

SİNOP VALİLİĞİ AÇIKLADI

Sinop Valiliği, kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, oluşan kar örtüsü ve buzlanma riski nedeniyle olası olumsuzluklara karşı önleyici tedbir aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Ocak 2026 Salı günü Merkez ilçe ile Ayancık, Erfelek, Dikmen, Gerze ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Boyabat ilçesinin ise bazı bölgelerinde taşımalı eğitime kısmi olarak ara verildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, taşımalı eğitime ara verilen ve tabloda belirtilen ilçe ve köylerde, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerinin 13 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için alınan karara ilişkin kamuoyunun bilgilendirildiğini vurguladı.

ORDU VALİLİĞİ AÇIKLADI

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ilçede eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Valiliğin açıklamasında, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU PERSONELİ DE İDARİ İZİNLİ

Açıklamada ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş ve ana sınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtilerek, "Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ AÇIKLADI

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü de ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Valilik söz konusu tehlike durumlarının ardından 13 Ocak Salı günü (yarın), kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Bununla beraber, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ'DA DA TATİL AÇIKLANDI

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime bugün ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini belirtti.

Hatipoğlu, "İlçeler için Kaymakamlarımızın duyurularını takip ediniz. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir" dedi.

BATMAN'DA 1 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Batman’ın Sason ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sason Kaymakamı Furkan Başar, ilçe genelinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (13 Ocak Salı) tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kaymakam Başar ayrıca, aynı gün engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşlara olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

MUŞ'TA ÜNİVERSİTELER HARİÇ TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA BİR GÜNLÜK ARA

Muş'ta etkisini artıran yoğun kar yağışının ardından, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü (yarın) okullar tatil edildi. Kent genelinde bazı kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Özellikle gece saatlerinden itibaren etkisini artırması ve yarın da devam etmesi beklenen kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşturuyor.

Yaşanabilicek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler kapsamında 13 Ocak Salı günü Muş genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de aynı gün idari izinli sayılacak.

ADIYAMAN VALİLİĞİ DUYURDU

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kar yağışının etkisini sürdürmesi ve muhtemel olumsuzluklara karşı Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinin genelinde, ayrıca merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada söz konusu ilçe ve köylerde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

MARDİN'İN 4 İLÇESİ İÇİN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği, kente bağlı Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı yarın (13 Ocak 2026) Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN'DA BİRÇOK İLÇEDE TATİL İLANI

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Dereli, Doğankent ve Güce ilçelerinin tamamında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bulancak, Görele, Keşap, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerindeki belde ile bazı köy okullarında da eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, il merkezinde ise 9 köy okulunda eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

BİNGÖL'DE EĞİTİME 1 GÜN DAHA KAR ENGELİ

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiği duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

HAKKARİ VALİLİĞİ DUYURDU

Hakkari'de yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın (13 Ocak) eğitime ara verildi.

Kentte beklenen kar yağışına bağlı olarak yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle valilik açıklama yaptı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda; ilimiz genelinde bu gece saat 03.00 itibarıyla şiddetini artırarak yarın saat 15.00’e kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle; yüksek kar örtüsüne sahip özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği, can ve mal güvenliği açısından risk oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dâhil olmak üzere) 13 Ocak 2026 Salı günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde riskler göz önünde bulundurularak, RAM’larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri, 13 Ocak 2026 Salı günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Açıklamanın devamında sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD kurumlarında görevli personelin idari izin durumlarının, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacağı belirtildi.

GÜMÜŞHANE'DE İL GENELİNDE TATİL İLANI

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir."

MALATYA'NIN 8 İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL

Malatya'nın Pütürge, Arapgir, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak, Doğanyol, Arguvan ve Darende ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın (13 Ocak) ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Öte yandan Yazıhan ilçesinde ise bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi. Bu arada Malatya-Darende ile Darende-Gürün kara yolu kar yağışı nedeniyle çekici ve kamyon trafiğine kapatıldı.

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliği, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."

Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.

KOCAELİ'DE DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kocaeli Valiliği, yüksek kesimlerde etkili olması beklenen buzlanma ve don nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreye ara verildiği duyurdu.

Bu doğrultuda Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kocaeli il genelinde özellikle yüksek kesimlerde 13.01.2026 Salı sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceğinden herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir.” denildi.

BİTLİS VALİLİĞİ DUYURDU

Bitlis’te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü beklenen kar yağışı ve olası buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde yarın yoğun ve kuvvetli kar yağışı ile birlikte, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 13 Ocak 2026 Salı günü Bitlis il genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir."

0–6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU BULUNAN, HAMİLE VE ENGELLİ KAMU PERSONELİ DE İDARİ İZİNLİ

Açıklamada, “Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0–6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır." denildi.