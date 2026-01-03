Okullarda suçiçeği salgını başladı! Bu üç belirti çocuğunuzda varsa dikkat

Okullarda suçiçeği salgını başladı! Bu üç belirti çocuğunuzda varsa dikkat
Suçiçeği vakaları okullarda yeniden görülmeye başladı. Uzmanlar, bulaş riski yüksek olan bu hastalıkta aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Okullarda uzun süredir görülmeyen suçiçeği vakaları yeniden görülmeye başlandı. Çocuklarda ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık, belirti vermeden önce de bulaşıcı olabiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, hastalığın ilk bulguları hakkında şunları söyledi:

“Vücutta gün geçtikçe kabuklaşan döküntüler ortaya çıkar. Döküntüler ilk başta kızarıklık olarak belirgin olarak görülür ama sonrasında bir iki gün geçtikten sonra içi su dolu kabarcıklar olarak görülür.”

BELİRTİLER VARSA OKULA GÖNDERMEYİN

NTV'den Esra Şenli'nin haberine göre; Aliyeva, bu dönemde çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Döküntüler çıkmaya başlamadan önce bile çocuklar bulaştırıcıdır ve okula ve kreşe gitmemeleri gerekir. Çocuğun çünkü toplum için büyük bir tehdit oluşturabilirler. Genelde hafif seyreder ama küçük çocuklarda, bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ve ergenlerde bazen ağır seyredebilir.” dedi.

Suçiçeği kabarcıklarına temas etmek hastalığın yayılmasını artırabiliyor. Bu nedenle çocukların kaşınmalarını önlemek de önemli.

Aşı karşıtlarına karşıyımAşı karşıtlarına karşıyım

Aliyeva, şunları ifade etti:

“Baloncukları patlattığında o baloncukların içinde virüsler var ve daha bulaşıcı oluyor. O yüzden baloncukları patlatmaması gerek. Bazen kaşıntı için çocuklara ilaç öneriyoruz. Kaşımasınlar, patlatmasınlar diye. Bu kabarcıklar yani baloncuklar kabuklanana kadar bulaşıcılık devam eder. O yüzden tam kabuklanma olana kadar çocukların okula ve kreşe gitmesini istemiyoruz.”

Hastalık, virüs bulaştıktan sonra hemen belirti vermediği için tanısı gecikebiliyor. Bu da bulaşma riskini artırıyor.

Dr. Aliyeva, aileleri şu sözlerle uyardı:,

“Virüs bulaştıktan sonra bir hafta on gün bile sürebilir. Eğer ateş düşürülemiyorsa, ciltte iltihaplanma varsa, çocuk hiç beslenemiyorsa o zaman mutlaka doktora başvurmamız gerekir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

