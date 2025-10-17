Okul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındı

Okul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındı
Denizli'de okul müdürü F.Ö. ailesinin gözü önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 19 Mayıs İlkokulu Müdürü F. Ö. (48), sabah çocuklarını okula götürmek üzere evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı.

Olayda Özmen bacaklarından yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kantin işletmecisinin oğlu K.K. (17) ile görüntüleri kayda alan A.Ç. (18) ve kaçmasına yardım eden U.A. (17) gözaltına alındı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Olay, Karahasanlı Mahallesi 2001. Sokak’ta dün sabah saatlerinde meydana geldi. F. Ö., çocuklarını araca bindirdikten sonra kendisi de direksiyon başına geçtiği sırada, yakınına gelen K.K. tabancayla üç el ateş etti. Bacaklarından yaralanan okul müdürü, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

denizlide-okul-mudurune-silahli-saldiri-967520-287367.jpgdenizlide-okul-mudurune-silahli-saldiri-967521-287367.jpg

SALDIRI ANINI CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞLER

Saldırının ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. K.K.’nin arkadaşı A.Ç., saldırı anını cep telefonuyla kaydedip görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde, F.Ö.'nün vurulduğu anlar ve çocuklarının çığlık sesleri yer aldı.denizlide-okul-mudurune-silahli-saldiri-967522-287367.jpg​​​​​​​

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliğini belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.K. ile olayı kayda alan A.Ç. yakalanırken, şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen U.A. da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Üç şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

