Öksürük krizine giren TIR sürücüsü hakimiyetini kaybetti: 5 aracı önüne kattı

Yayınlanma:
Sultangazi’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önce park halindeki hafriyat kamyonuna, daha sonra cadde üzerindeki 4 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler Yolunda meydana geldi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Esenyurt gişeleri sonrası trafik durma noktasına geldiTEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Esenyurt gişeleri sonrası trafik durma noktasına geldi

45 NJ 531 plakalı TIR, şoför Ercan C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki hafriyat kamyonuna, daha sonra park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

yeni-proje-41.jpg

OTOMOBİLE SIKIŞAN BİR KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. TIR'ın çarptığı 34 NNB 228 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ş. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen TIR şoförü Ercan C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Şoförünün kontrolünden çıkan TIR'ın araçlara çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, TIR'ın önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından park halindeki 4 araca çarptığı anlar kaydedildi.

yeni-proje-42.jpg

"ÖKSÜRÜK KRİZİNE GİRDİM DEDİ"

Kazayı gören Ahmet Kankılıç, "Bir ses geldi, Sese gittik orada TIR 3 tane arabayı biçmiş. Öndeki otomobilde aile vardı onlara destek olmak için gittik ama herkesin durumu iyiydi çok şükür. Adamın anlattığına göre, petrolde bir arkadaşını bırakmış daha sonra ‘öksürük krizine girdim’ dedi. O yüzden kontrolünü kaybetmiş" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

