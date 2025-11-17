Öğrenci Köyü'nü özelleştirip depremzede gençlerden geriye dönük kira istediler!

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü ekim ayında Sağlık, Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan alınarak Egeliyiz Konakla Yemek Gıda Turizm İnşaat Ltd.Şti'ye devredilmişti.

Özelleşmenin ardından öğrenci köyünü alan şirketin depremzede öğrencilerden geriye dönük 19 bin TL kira talep ettiği ortaya çıktı.

Depremzede öğrencilerden Sinem Özpolat, "Hem KYK başvuruları kapandı hem ev kiraları çok fazla ve öğrenciler olarak aslında mağdur ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

İTİRAZLARIN ARDINDAN KİRA ÜCRETİ ARTTIRILDI

Özelleşmeye kadar ücretsiz şekilde konaklayan depremzede öğrenciler, Ekim-Kasım-Aralık aylarına ilişkin 9 bin 500 TL’lik ücretin kısa süre içinde ödenmesinin istendiğini, itirazların ardından bu tutarın 19 bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

Öğrenciler, değişikliğin kendilerine duyurulmadığını, başvuru dönemleri kapandığı için KYK yurtlarına geçemediklerini ve barınma hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

ÜCRET ALINMAYACAK DEYİP KİRA TALEP ETMİŞLER

Daha öncesinde kendilerine özelleştirme olsa bile ücret alınmayacağı yönünde kendilerine bilgilendirme yapıldığından bahseden Deniz Sinem Özpolat, ücretsiz konaklama uygulamasının özelleştirme sonrası aniden sonlandırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Normalde depremzede öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyordu depremden bu yana. Ama yönetim değişince, yurt özelleşince bir anda bizden ücret istemeye başladılar. Ve bunun duyurusu dönem içinde yapıldı. Dönemin en başında asla bununla ilgili bilgi verilmedi. Geçen sene biz sürekli sorduğumuzda da "Hayır ödemeyeceksin, seneye de böyle bir şey olmayacak. Özelleşse de böyle bir şey olmayacak" denmişti. Sonrasında bizi ilk 30 Ekim tarihinde aradılar, "7 Kasım'a kadar aidatı ödeyin" diye… 9 bin 500 TL aidat. Ve bu bir öğrenciyi çok zorluyor. Çünkü KYK bursu bile 3 bin TL. Ve bizden bir anda böyle bir miktarı tam vize haftamızda istediler. Ne yapacağımızı şaşırdık."

Depremzedelere 'boşalt' talimatı verilen konteynerler Gazze'ye gidiyor! Erdoğan açıkladı

"20 KASIM'A KADAR SÜRE VERİLDİ"

Depremi Gaziantep'te yaşayan öğrenci, bilgi almak için başvuruda bulunduklarını ancak herhangi bir geri dönüş almadıklarından bahsederek "Bu sefer de duyuru gruplarımızdan WhatsApp’tan bazı mesajlar aldık. Orada da bize "Bazı depremzedeler ödemeyecek; evi yıkılanlar ya da birinci dereceden kaybı olanlar" deniyordu. Ama bazı gruplarda ise direkt "Depremzedeler ödemeyecek" dendi. O da bir kafa karışıklığı yarattı. Biz bunu da öğrenebilmek için yine başvurduk, bize yine bir bilgi verilmedi" dedi.

20 Kasım'a kadar 19 bin TL'yi ödemelerini söyledniğini belirten depremzede öğrenci, eve çıkmaya durumlarının olmadığını ve KYK başvurularının da kapandığı için ne yapacaklarını bilmediklerini vurgulayarak, "Çoğumuzun eve çıkabilecek bir durumu yok. KYK başvuruları kapandı. Eğer bize bu bilgi daha önceden verilseydi büyük ihtimalle KYK başvurularımızı yapıp KYK’ya geçerdik. Ama yurda herhangi bir ücret ödemeyeceğimiz için, hem çok fazla tıpçı arkadaş kalıyor hastaneye yakın olduğu için, ya da direkt kampüsün içinde olduğu için diğer fakültelere yakın olduğu için kalıyorduk aslında. Ama yemekhanesi yok, çamaşırhanesi kötü" dedi.

Kendilerine 5 Kasım'da bilgi verildiğini ifade eden depremzede genç, "Benim evim yıkılmadı ama babamın iş yeri yıkıldı ve ekonomik olarak eski gelir düzeyimize, deprem öncesindeki zamana ulaşamadık. Bu yüzden de istenen ücreti zaten ödeyemiyoruz. Yani burada biz zaten depremden dolayı mağdurken ve o yaralar sarılmamışken bir de üstüne yurt tarafından mağdur ediliyoruz" de ve şöyle devam etti:

"Bu bize vize haftamızda söylendiği için o da bizi ekstra zorladı. Şu anda aslında ne yapacağımızı tam olarak bilemiyoruz. 60 arkadaşımızla görüştüm ve ödeyemeyeceklerini söylediler çünkü öyle bir durumları yok. Bize aslında belli bir süre verilseydi, dönem sonuna kadar. Biz zaten öbür dönem başımızın çaresine bakacağız. Ya da seneye bir zaman belirleseler KYK başvurularımızı yapacağız. Ama hem başvurular kapandı hem ev kiraları çok fazla ve öğrenciler olarak aslında mağdur ediliyoruz."

"Eskiden yurdumuz SKS’ye bağlıydı. Yani üniversite bünyesinde işletiliyordu. Bu yüzden de kurallar daha belirliydi, işleyiş de daha düzenliydi. Zaten yeni yönetimle düzensizlik başladı. Bir de önceden imzaladığımız bir taahhütname var; bize bilgilendirmemeleri durumu var. Yeni yönetimde ise biz herhangi bir taahhütname imzalamadığımız hâlde bizden para bekleyip ödemezsek kapı dışarı edeceklerini, nasıl olsa burayı satın aldıklarını söylüyorlar."

“200–300 DEPREMZEDE ÖĞRENCİNİN BARINMA HAKKI GASP EDİLİYOR”

Adıyaman’dan üniversite için İzmir’e gelerek üç yıldır öğrenci köyünde kalan Sinan, kira talebinin öğrencileri çıkmaza sürüklediğini söyledi. Sinan, yaşadığı durumu şu şekilde özetledi:

“Kasım ayının başında bizi öğrenci köyünün yönetiminden belli başlı numaralar arayarak depremzede öğrencilerden artık para alınacağı söylendi. Bu paranın 7 Kasım’a kadar 9 bin 500 lira olarak yatırılması gerektiği söylendi. Bu durumda biz çok zorlandık, şaşırdık. Bütün öğrenciler arandı; yaklaşık 200–300 kişi olduğu söylendi. Bu konu doğrultusunda biz tepkimizi ortaya koyduk. Benim sormak istediğim soru şu: Madem öğrencilerden para alacaktınız, bu paraları neden dönemin başında almadınız?"

"Yönetimle konuştuğumuzda bu konuyu, bana Alparslan Bey adında biri şöyle söyledi: "Biz öğrenci köyünün şartlarını iyileştirmek amacıyla depremzedelerden bu parayı almak zorundayız vs." Eski yönetimi kötüleyerek, "Şu anda daha iyi bir yönetim şekline sahip olmak istiyoruz." dendi. Madem bu kadar iyi bir yönetim şekline sahip olmak istiyorsunuz, geçen seneki yönetimden daha kötüsünüz. Geçen sene benim sıcak suyum gayet her gün akıyordu.

"Peteklerim haftalar öncesinden açılmıştı. Şu an durum daha kötü. Ve bana şu vaatle geliyorsunuz: "Ben buranın şartlarını daha da iyileştireceğim." Yani kusura bakmayın da buna kimse inanmaz. Bana söylediği şeylerden birisi de şu: "200 kişi ellerinde pankartla önümden geçsin; barınma hakkımız gasp ediliyor diye yürüsünler. Ben de onların önünden ‘paramı vermiyorlar’ diye yürürüm."

"Durumun geldiği nokta bu. Bizim burada 200–300 depremzede öğrencinin barınma hakkı gasp ediliyor. Ve sesimizi duyan eden kimse de yok. Şimdi dönemin ortasındayız; ev arkadaşını bulan buldu, KYK yurduna çıkan çıktı. Biz burada açıkta kaldık. Bizi buradan kovduktan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Birkaç gün sonra da parayı yatırmamızı istiyorlar ama biz yatırmayacağız."

"ANCAK BİR YERLERDE ÇALIŞIP EĞİTİM HAYATINIZI BIRAKABİLİRSENİZ ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ"

Yüksek lisans öğrencisi Birol ise dönem başında kendisine “depremzede olduğun için ücret ödemeyeceksin” denildiğini, ancak özelleştirmenin ardından bu hakkın iptal edildiğini belirterek, şöyle konuştu: