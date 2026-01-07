Oğluyla uyumlu çıkmadı: Gelini kaynanasına karaciğerini verdi

Oğluyla uyumlu çıkmadı: Gelini kaynanasına karaciğerini verdi
Yayınlanma:
Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan 59 yaşındaki Ayşe Öztürk’ün oğluyla doku uyumu sağlanamayınca, 15 yıllık gelini Tuğba Öztürk donör oldu. Gerçekleştirilen nakil operasyonuyla Ayşe Öztürk yeniden hayata tutundu.

Samsun'da yaklaşık 1,5 yıl önce sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 59 yaşındaki Ayşe Öztürk'e, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve doktorlar tarafından acil nakil olması gerektiği söylendi.

Giresun'da yaşayan Öztürk, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Nakil için ilk olarak oğlu Şenol Öztürk gönüllü oldu ancak doku uyumu uygun çıkmadı. Yapılan tahliller sonucunda Öztürk'un 15 yıllık gelini, 2 çocuk annesi Tuğba Öztürk'ün donör olabileceği belirlendi ve 17 Aralık 2025'te gerçekleştirilen operasyonla Ayşe Öztürk sağlığına kavuştu.

ogluyla-uyumlu-cikmadi-gelini-kaynanasina-karacigerini-verdi-1-1.jpg

Yaklaşık 25 kişilik bir ekibin görev aldığı ameliyat sonrası iki tarafın da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gelininden aldığı karaciğer ile hayata tutunan Ayşe Öztürk, "Gelinimden Allah razı olsun. Tuttuğu altın olsun" dedi.

ogluyla-uyumlu-cikmadi-gelini-kaynanasina-karacigerini-verdi-3-1.jpg

"BENİMKİ UYMADI, EŞİMİNKİ UYDU"

Ayşe Öztürk’ün oğlu Şenol Öztürk ise şöyle konuştu:

"Süreç annemle başlayan bir süreç oldu. Ben de sağlıkçıyım, çalıştığımız hastaneye başvurduk. Tetkikler yaptık. Ondan sonra da hocalar karaciğerde bir kitle olduğunu tespit etti. Daha sonra tomografi çekindikten sonra OMÜ’ye geldik ve Oğuzhan ve Kağan hocalarımıza başvurduk. Onlar da karaciğerde kitle olduğunu ve nakil olması gerektiğini söylediler. Ben karaciğerimi verebileceğimi söyledim ama benimki uymadı, eşiminki uydu. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra da ameliyat olundu ve şu anda sağlık durumları çok iyi."

ogluyla-uyumlu-cikmadi-gelini-kaynanasina-karacigerini-verdi-5-1.jpg

"SONUÇ OLARAK BİR İNSAN HAYATIYDI"

Kaynanasına karaciğerini veren gelin Tuğba Öztürk ise "Sonuç olarak bir insan hayatıydı. Buna kayıtsız kalamazdı kimse diye düşünüyorum. Organ naklinin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu insan birebir yaşayınca daha çok önemli olduğunu görüyor. O yüzden insanlar buna daha dikkat etmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
30 metrekarelik dükkana 201 bin liralık fatura geldi! Gerçeği öğrenince derin nefes aldı
Casperlar'ın insan kaynağı ortaya çıktı: Biz seni bedavaya mı yedirip içiriyoruz
İlçe ilçe gezen firari, hurda aracın bagajında enselendi!
