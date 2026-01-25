Nişanda 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı

Nişanda 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
Yayınlanma:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenlenen bir nişan töreninde bir kadının sözlü tacize uğradığını iddia etmesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Akraba iki grup arasında çıkan kavga sokağa taşarken olay sonucu 3 kişi yaralandı. Polise direnen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde, dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre iki ailenin bir araya geldiği nişan töreni sırasında bir kadın diğer ailedeki bir erkeğin sözle taciz ettiğini öne sürdü.

istanbul-kagithanede-nisan-toreni.jpg

Kadının iddiası nişanı kısa sürede savaş alanına çevirdi. Akraba iki aile arasında çıkan kavga sokağa taştı. Ailelerin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgasını görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga sonucu 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaeneye kaldırıldı.

istanbul-kagithanede-nisan-toreninde-taciz.jpg

ŞÜPHELİ POLİSE DİRENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kavgayı ayıran polise direnince ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

