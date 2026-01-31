TOKİ Nevşehir kura sonuçalrı

TOKİ Nevşehir kura sonuçalrı
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Nevşehir’da verilecek toplam 3.334 sosyal konut için kura çekimi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Süreci salona gelemeyenler TOKİ’nin resmi YouTube yayını üzerinden takip ederken, kura sonrası asil–yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında duyuruluyor.

Nevşehir TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan ediliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla şu kanallardan sorgulanabiliyor:

Nevşehir TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Nevşehir’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.

İlçeKonut sayısıKura sonuçları
Nevşehir Merkez600Nevşehir Merkez Kura Sonucu Listesi
Göreme300Göreme Kura Sonucu Listesi
Kavak94Kavak Kura Sonucu Listesi
Kaymaklı50Kaymaklı Kura Sonucu Listesi
Sulusaray43Sulusaray Kura Sonucu Listesi
Acıgöl100Acıgöl Kura Sonucu Listesi
Acıgöl Karapınar101Acıgöl Karapınar Kura Sonucu Listesi
Avanos189Avanos Kura Sonucu Listesi
Avanos Özkonak79Avanos Özkonak Kura Sonucu Listesi
Avanos Kalaba50Avanos Kalaba Kura Sonucu Listesi
Avanos Türkeli (Çalış)63Avanos Türkeli (Çalış) Kura Sonucu Listesi
Derinkuyu120Derinkuyu Kura Sonucu Listesi
Gülşehir200Gülşehir Kura Sonucu Listesi
Hacıbektaş100Hacıbektaş Kura Sonucu Listesi
Kozaklı100Kozaklı Kura Sonucu Listesi
Ürgüp100Ürgüp Kura Sonucu Listesi
Ürgüp (Ortahisar)79Ürgüp (Ortahisar) Kura Sonucu Listesi

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvime göre sözleşme imzalama sürecine davet edilir.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıralamaya göre hak sahibi olabilir.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulur.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Nevşehir TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu şu şekilde:

Konut tipiFiyatAylık taksit
1+1 (55 m²)1.800.000 TL6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Nevşehir kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Nevşehir’e ek olarak aynı zamanda Samsun ve Bartın’da da TOKİ kuraları çekildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

