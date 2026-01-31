TOKİ Nevşehir kura sonuçalrı
Nevşehir TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan ediliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla şu kanallardan sorgulanabiliyor:
TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet üzerinden TOKİ kura sonucu ekranları
Nevşehir TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler
Paylaşılan proje listesine göre Nevşehir’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.
Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.
|İlçe
|Konut sayısı
|Kura sonuçları
|Nevşehir Merkez
|600
|Nevşehir Merkez Kura Sonucu Listesi
|Göreme
|300
|Göreme Kura Sonucu Listesi
|Kavak
|94
|Kavak Kura Sonucu Listesi
|Kaymaklı
|50
|Kaymaklı Kura Sonucu Listesi
|Sulusaray
|43
|Sulusaray Kura Sonucu Listesi
|Acıgöl
|100
|Acıgöl Kura Sonucu Listesi
|Acıgöl Karapınar
|101
|Acıgöl Karapınar Kura Sonucu Listesi
|Avanos
|189
|Avanos Kura Sonucu Listesi
|Avanos Özkonak
|79
|Avanos Özkonak Kura Sonucu Listesi
|Avanos Kalaba
|50
|Avanos Kalaba Kura Sonucu Listesi
|Avanos Türkeli (Çalış)
|63
|Avanos Türkeli (Çalış) Kura Sonucu Listesi
|Derinkuyu
|120
|Derinkuyu Kura Sonucu Listesi
|Gülşehir
|200
|Gülşehir Kura Sonucu Listesi
|Hacıbektaş
|100
|Hacıbektaş Kura Sonucu Listesi
|Kozaklı
|100
|Kozaklı Kura Sonucu Listesi
|Ürgüp
|100
|Ürgüp Kura Sonucu Listesi
|Ürgüp (Ortahisar)
|79
|Ürgüp (Ortahisar) Kura Sonucu Listesi
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvime göre sözleşme imzalama sürecine davet edilir.
Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıralamaya göre hak sahibi olabilir.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulur.
Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.
Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların/TOKİ’nin yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.
Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
Nevşehir TOKİ fiyatları ve ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu şu şekilde:
|Konut tipi
|Fiyat
|Aylık taksit
|1+1 (55 m²)
|1.800.000 TL
|6.750 TL’den başlayan
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL’den başlayan
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Nevşehir kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Nevşehir’e ek olarak aynı zamanda Samsun ve Bartın’da da TOKİ kuraları çekildi.