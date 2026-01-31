Nevşehir TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi platformlarda ilan ediliyor. Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla şu kanallardan sorgulanabiliyor:

Nevşehir TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Nevşehir’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura sonucu listeleri sisteme gecikmeli olarak yüklenmektedir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir. Listeler eklenene kadar belirtilen adresler üzerinden isminizi sorgulayabilirsiniz.

İlçe Konut sayısı Kura sonuçları Nevşehir Merkez 600 Nevşehir Merkez Kura Sonucu Listesi Göreme 300 Göreme Kura Sonucu Listesi Kavak 94 Kavak Kura Sonucu Listesi Kaymaklı 50 Kaymaklı Kura Sonucu Listesi Sulusaray 43 Sulusaray Kura Sonucu Listesi Acıgöl 100 Acıgöl Kura Sonucu Listesi Acıgöl Karapınar 101 Acıgöl Karapınar Kura Sonucu Listesi Avanos 189 Avanos Kura Sonucu Listesi Avanos Özkonak 79 Avanos Özkonak Kura Sonucu Listesi Avanos Kalaba 50 Avanos Kalaba Kura Sonucu Listesi Avanos Türkeli (Çalış) 63 Avanos Türkeli (Çalış) Kura Sonucu Listesi Derinkuyu 120 Derinkuyu Kura Sonucu Listesi Gülşehir 200 Gülşehir Kura Sonucu Listesi Hacıbektaş 100 Hacıbektaş Kura Sonucu Listesi Kozaklı 100 Kozaklı Kura Sonucu Listesi Ürgüp 100 Ürgüp Kura Sonucu Listesi Ürgüp (Ortahisar) 79 Ürgüp (Ortahisar) Kura Sonucu Listesi

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin açıklayacağı takvime göre sözleşme imzalama sürecine davet edilir.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan/feragat eden olması halinde sıralamaya göre hak sahibi olabilir.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi detaylar TOKİ tarafından ayrıca duyurulur.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Nevşehir TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade şeklindedir. Konut tiplerine göre TOKİ’nin paylaştığı genel fiyat tablosu şu şekilde:

Konut tipi Fiyat Aylık taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Nevşehir kura çekiminin ardından bir sonraki kura çekimi 2 Şubat’ta Elazığ’da yapılacak. Bugün Nevşehir’e ek olarak aynı zamanda Samsun ve Bartın’da da TOKİ kuraları çekildi.