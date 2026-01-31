TOKİ Nevşehir kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Nevşehir’de yapılacak 2368 sosyal konutun kura çekimi 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Hak sahipliğini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak; sonuçlar kura sonrası resmi ekranlarında ilan edilecek.

Nevşehir TOKİ kura çekimi canlı yayını

Nevşehir’de TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.

Nevşehir TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Nevşehir TOKİ kura çekimi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Adres:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 Merkez/NEVŞEHİR

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet ​​​​​​​üzerinden de sorgulayabilecek.

Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak; bu nedenle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Nevşehir’de hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Nevşehir’de konut dağılımı şöyle:

SıraİlçeKonut sayısı
1Nevşehir Merkez600
2Göreme300
3Kavak94
4Kaymaklı50
5Sulusaray43
6Acıgöl100
7Acıgöl Karapınar101
8Avanos189
9Avanos Özkonak79
10Avanos Kalaba50
11Avanos Türkeli (Çalış)63
12Derinkuyu120
13Gülşehir200
14Hacıbektaş100
15Kozaklı100
16Ürgüp100
17Ürgüp (Ortahisar)79
Toplam2368

Ordu’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut TipiFiyatAylık Taksit
1+1 (55 m²)1.800.000 TL6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)2.200.000 TL8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)2.650.000 TL9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi ne zaman nerede yapılacak?

31 Ocak sonrası TOKİ kura çekimi takvimi henüz duyurulmadı. Bugün eş zamanlı olarak Bartın ve Samsun'da kura çekilişi yapılacak, toplam 10 bin 385 kişi ev sahibi olmak için asil hak sahibi olarak belirlenecek.

