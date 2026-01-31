TOKİ Nevşehir kura çekilişi - Canlı İzle
Nevşehir TOKİ kura çekimi canlı yayını
Nevşehir’de TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.
Nevşehir TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Nevşehir TOKİ kura çekimi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.
Adres:
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.
2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 Merkez/NEVŞEHİR
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak; bu nedenle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
Nevşehir’de hangi ilçede kaç konut verilecek?
Paylaşılan proje listesine göre Nevşehir’de konut dağılımı şöyle:
|Sıra
|İlçe
|Konut sayısı
|1
|Nevşehir Merkez
|600
|2
|Göreme
|300
|3
|Kavak
|94
|4
|Kaymaklı
|50
|5
|Sulusaray
|43
|6
|Acıgöl
|100
|7
|Acıgöl Karapınar
|101
|8
|Avanos
|189
|9
|Avanos Özkonak
|79
|10
|Avanos Kalaba
|50
|11
|Avanos Türkeli (Çalış)
|63
|12
|Derinkuyu
|120
|13
|Gülşehir
|200
|14
|Hacıbektaş
|100
|15
|Kozaklı
|100
|16
|Ürgüp
|100
|17
|Ürgüp (Ortahisar)
|79
|Toplam
|2368
Ordu’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:
|Konut Tipi
|Fiyat
|Aylık Taksit
|1+1 (55 m²)
|1.800.000 TL
|6.750 TL’den başlayan
|2+1 (65 m²)
|2.200.000 TL
|8.250 TL’den başlayan
|2+1 (80 m²)
|2.650.000 TL
|9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi ne zaman nerede yapılacak?
31 Ocak sonrası TOKİ kura çekimi takvimi henüz duyurulmadı. Bugün eş zamanlı olarak Bartın ve Samsun'da kura çekilişi yapılacak, toplam 10 bin 385 kişi ev sahibi olmak için asil hak sahibi olarak belirlenecek.