Nevşehir TOKİ kura çekimi canlı yayını

Nevşehir’de TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın üzerinden eş zamanlı takip edebilecek.

Nevşehir TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Nevşehir TOKİ kura çekimi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Adres:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 Merkez/NEVŞEHİR

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet ​​​​​​​üzerinden de sorgulayabilecek.

Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu Kabadüz ilçesinde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak; bu nedenle hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

Nevşehir’de hangi ilçede kaç konut verilecek?

Paylaşılan proje listesine göre Nevşehir’de konut dağılımı şöyle:

Sıra İlçe Konut sayısı 1 Nevşehir Merkez 600 2 Göreme 300 3 Kavak 94 4 Kaymaklı 50 5 Sulusaray 43 6 Acıgöl 100 7 Acıgöl Karapınar 101 8 Avanos 189 9 Avanos Özkonak 79 10 Avanos Kalaba 50 11 Avanos Türkeli (Çalış) 63 12 Derinkuyu 120 13 Gülşehir 200 14 Hacıbektaş 100 15 Kozaklı 100 16 Ürgüp 100 17 Ürgüp (Ortahisar) 79 Toplam 2368

Ordu’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tiplerine göre fiyatlar şu şekilde:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi ne zaman nerede yapılacak?

31 Ocak sonrası TOKİ kura çekimi takvimi henüz duyurulmadı. Bugün eş zamanlı olarak Bartın ve Samsun'da kura çekilişi yapılacak, toplam 10 bin 385 kişi ev sahibi olmak için asil hak sahibi olarak belirlenecek.