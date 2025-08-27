Neşe'nin katledilmeden önceki son mesajları kahretti! "Gelecek umudu kalmadı..."

Kayseri’de eşi Onur Karakaya tarafından öldürülen Neşe Karakaya’nın, cinayetten yaklaşık bir ay önce arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Olay, 10 Ağustos'ta saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Erkek kuaförü Onur Karakaya ile eşi Neşe Karakaya arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya'ya peş peşe ateş etti.

nese-2.jpg

Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

nese-1.jpg

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi. Neşe ve Onur Karakaya'nın cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

nese-3.jpg

"YAKALAYAMAZ İNŞALLAH"

Çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce yine tartışma çıktığı, Neşe Karakaya'nın babaevine sığındığı belirtildi.

Bu dönemde Neşe Karakaya'nın bir arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Karakaya'nın arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağını söylediği görüldü.

nese-4.jpg

Arkadaşının, Neşe Karakaya'ya, 'Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine' dediği, Neşe Karakaya'nın da 'Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık önceden vardı" yazdığı ortaya çıktı.

nese-5.jpg

Diğer yandan Neşe Karakaya'nın Onur Karakaya'ya babaevine gittiğinde boşanma davası açtığı, Onur Karakaya ile barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.

