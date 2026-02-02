Yeşilçam’ın usta ismi Necdet Kökeş’in hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ölüm haberi sonrası sosyal medyada Necdet Kökeş’in, neden hayatını kaybettiği, nereli olduğu ve kaç yaşında vefat ettiği merak konusu oldu. Ayrıca usta oyuncunun rol aldığı TV dizileri ve sinema filmleri de gündemde araştırılan konular arasında yer aldı.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

Necdet Kökeş, Türk sinemasının Yeşilçam döneminin unutulmaz karakter oyuncularından biridir. 1944 yılında Adana’da doğan Kökeş, 1970 yapımı "Bütün Aşklar Tatlı Başlar" filmiyle sinema kariyerine adım attı ve kısa sürede Yeşilçam’ın sevilen yüzlerinden biri oldu. Özellikle "Battal Gazi" film serisindeki çevik ve sempatik “Zıpzıp” karakteriyle büyük kitlelerin sevgisini kazandı.

Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti

NECDET KÖKEŞ NEDEN ÖLDÜ?

Necdet Kökeş, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 15 Aralık 2025’te kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tedavi sürecinde beynine pıhtı attığı ve akciğer sorunları yaşadığı öğrenilen Kökeş, yaklaşık iki aylık tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta oyuncu, yoğun bakımda hayata veda etti.

NECDET KÖKEŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Usta oyuncu 1944 doğumlu olup Adana asıllıdır. Vefat ettiği 2026 yılı itibarıyla 82 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, sanat dünyası ve sinemaseverler arasında büyük üzüntü yarattı.

NECDET KÖKEŞ’İN TV DİZİLERİ VE FİLMLERİ NELERDİR?

Kariyeri boyunca macera, komedi ve tarihî türlerde yaklaşık 100’e yakın filmde rol alan usta oyuncu, Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle aynı sahneyi paylaştı. En çok bilinen bazı filmleri şunlardır:

Battal Gazi’nin Oğlu

Battal Gazi Geliyor

Battal Gazi’nin İntikamı

Battal Gazi Destanı

Hakanlar Çarpışıyor

Deli Dumrul

Şaban Askerde

Leblebi Tozu

Avrupalı

NECDET KÖKEŞ EVLİ Mİ?

Usta Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş’in özel hayatıyla ilgili kamuya açık ve teyitli bir bilgi bulunmuyor; evli olup olmadığına dair resmi kaynaklarda net bir açıklama yer almıyor.

NECDET KÖKEŞ’İN ÇOCUĞU VAR MI?

Necdet Kökeş’in özel hayatı kamuoyuna kapalı tutulduğu için çocuk sahibi olup olmadığına dair resmî veya teyitli bir bilgi bulunmuyor.