Nazilli'de zeytin ağaçları yandı

Yayınlanma:
Aydın’ın Nazilli ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, zeytinliğe sıçradı. Yangın söndürülürken, 4 dönüm alan zarar gördü.

Nazilli ilçesinde tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

ZEYTİN AĞAÇLARI DA YANDI

Yangın, kısa süre içerisinde zeytinliğe sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 4 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

