'Müziği kıs' diyen 4 bekçiyi bıçaklayıp hastaneye kadar takip ettiler

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle kendilerini uyaran ve izinli günlerinde olan 4 çarşı ve mahalle bekçisini bıçakla yaralayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaralı bekçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, 15 Ekim sabahı saat 03.00 sularında, Zafer Mahallesi'ndeki Jandarma Sosyal Tesisleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sosyal tesislerin yanındaki yolda alkol alarak yüksek sesle müzik dinleyen ve kuzen oldukları öğrenilen Utku Özgür Devrim (33), Doğan Akraç (32) ve Yasin Avlayan (32), aynı bölgede izinli günlerinde bir araya gelen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından uyarıldı.

Bekçilerin, müziğin sesinin kısılmasını talep etmesi üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Uyarılara rağmen müziğin sesini daha da açan üç kuzen ile bekçiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 bekçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralandı.

Okul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındıOkul müdürünü çocuklarının gözünün önünde vurmuşlardı: Şüpheliler gözaltına alındı

ŞİDDET HASTANE ÖNÜNDE DE DEVAM ETTİ

Saldırının ardından yaralanan bekçiler, kendi imkanlarıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Ancak, saldırgan kuzenler, takip ettikleri bekçilere hastanenin önünde bir kez daha bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS TARAFINDAN KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Olayın ardından geldikleri otomobille kaçan ve tavuk satışı yapan bir şarküteri dükkanı işlettikleri öğrenilen 3 şüpheli, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde görev yapan trafik polisleri tarafından durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan Utku Özgür Devrim, Doğan Akraç ve Yasin Avlayan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan 4 bekçinin ise hastanedeki tedavilerinin ardından bir gün sonra taburcu edildikleri bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

