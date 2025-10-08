Müteahhide garanti vatandaşa ceza

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin asıl amacının trafik güvenliği olmadığını savundu. Teklifin, vatandaştan dolaylı yollarla bütçeye gelir sağlama hedefi taşıdığını belirten Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe hedeflerinde trafik cezalarından beklenen gelir, bazı bakanlıkların bütçelerini aşar hale geldi. Vatandaşı sıka sıka derman bırakmayan ekonomi yönetimi şimdi de bu trafik cezalarıyla kendi açığını kapatmaya çalışıyor. Amacıyla, hedefiyle bu tam bir Şimşek Yasası’dır."

"ASGARİ ÜCRETE DENK GELEN CEZALARI BU MİLLET NASIL ÖDESİN?"

Yeni düzenleme ile getirilecek para cezalarının fahiş seviyelerde olduğunu ve bazı durumlarda asgari ücrete yaklaşan tutarlara ulaşabileceğini belirten Torun, "Bu tür yamalarla ekonomi düzelmez. Zaten yıllardır ezilen alt ve orta gelir grubu bu yasayla daha da ezilecek. Asgari ücrete denk gelen cezaları bu millet nasıl ödesin?" diye sordu.

Cezaların artırılmasının trafik kazalarını azaltmadığını da vurgulayan Torun, "Geçtiğimiz 5 yılda cezalardaki artışla kaza sayıları arasında bir paralellik var. Fahiş trafik cezaları, trafik güvenliğini sağlamaktan çok bütçe açığını kapatma amacı gütmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖLÇÜSÜZ BİR UYGULAMA"

Teklifte yer alan ve hız aşımı cezalarında "oran" yerine "kilometre aralığı" esasının getirilmesini de eleştiren Seyit Torun, bu durumun vatandaşları mağdur edeceğini kaydetti. Torun, "Her birkaç kilometrelik hız aşımına 2 bin ile 5 bin TL arasında ceza öngörülüyor. Hafif gaza dokunan vatandaş bile farkında olmadan 5 bin TL fazla ceza ödeyecek. Bu ölçüsüz bir uygulamadır" dedi.

"VATANDAŞA TUZAK KURMAKTAN VAZGEÇİN"

AKP iktidarının, devleti "güven duyulan bir otorite" olmaktan çıkarıp "korkulan bir tahsilat memuruna" dönüştürdüğünü savunan Torun, bu durumun sosyal barışı ve hukuk düzenini derinden sarsacağı uyarısında bulundu. Torun, iktidara yönelik çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Bütçe açığını kapatmak için vatandaşa yüklenmekten vazgeçin. Önce hukuksuzlukları sonlandırın, yargıya güveni artırın. Gereksiz harcamalarınızı kısın, müteahhitlere verdiğiniz döviz endeksli hazine garantilerini kaldırın. O zaman böyle akıl dışı yöntemlere başvurmak, vatandaşa tuzak kurmak zorunda kalmazsınız."