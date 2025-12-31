Muhittin Böcek’ten yeni yıl mesajı: Adalet bir gün doğru kapıyı çalacak

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği yeni yıl mesajında Antalyalılara seslendi. Böcek, "Adalet gecikse bile doğru kapıyı mutlaka çalacaktır. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği yeni yıl mesajında Antalyalılara seslenerek, adalet ve dayanışma vurgusu yaptı.

“Fiziken aranızda olmasam da aklım, kalbim ve dualarım her an Antalya’mdadır” diyen Böcek, kentin kendisine bir görevden öte, “üst üste altı kez verilen bir emanet” olduğunu ifade etti.

"ADALET MUTLAKA DOĞRU KAPIYI ÇALACAKTIR"

Mesajında adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inandığını belirten Böcek, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde hukukun, vicdanın ve adaletin yeniden herkes için eşit ve erişilebilir olması en büyük temennimdir. Adalet gecikse bile doğru kapıyı mutlaka çalacaktır.”

Zor koşullara rağmen Antalya’nın üretmeye ve çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Böcek, kentin bir kişiden ibaret olmadığını belirterek, “Antalya, birlikte yaşayan milyonların dünya kentidir” dedi.

"YENİZ YILINIZ KUTLU OLSUN"

Kentte emek veren çalışanlara ve Antalyalılara teşekkür eden Böcek, yeni yıl mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Gün gelecek bu satırları yüz yüze okuyacağız. Torosların rüzgârı özgürlüğün ve adaletin sesi olarak esmeye devam edecek. Yeni yılınız kutlu olsun.”

