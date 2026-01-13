Muhittin Böcek 6 aydır tutuklu! Soruşturmada sona gelindi: İş insanının dosyası ayrıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklu bulunduğu soruşturmanın akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor. İddianame bir türlü hazırlanmazken, halktv.com.tr'nin adli kaynaklardan edindiği bilgilere göre iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun dosyası diğerlerinden ayrıldı.

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025'ten bu yana tutuklu bulunuyor. Buna rağmen Böcek hakkındaki iddianame henüz hazırlanmış değil.

SORUŞTURMADA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Uzun süredir çıkmayan iddianame nedeni ile kamuoyunda merak konusu olan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve 3 kişinin tutuklu olduğu soruşturmada, savcılık iddianamede son aşamaya geldi.

İŞ İNSANININ DOSYASI AYRILDI

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre soruşturma dosyası tefrik (ayrılıyor) ediliyor. İş insanı Yusuf Yadoğlu ile ilgili dosya diğerlerinden ayrıldı. Bu hali ile iki ayrı iddianame çıkacak gibi duruyor. Ancak kaynaklar, dosyanın üçe bölünme olasılığına da dikkat çekiyorlar.

Yine adliyeye yakın kaynaklar, iddianameler için dosya numaralarının alındığını, ancak numaraların henüz altının boş olması nedeni ile bir bilgiye ulaşılamadığı ifade ediyor.

İDDİANAME NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu bilgiler, Muhittin Böcek ile ilgili iddianamenin eli kulağında olduğu sonucunu doğursa da yaklaşık bir aydır, 'ha bugün, ha yarın' denilen iddianamenin çıkmamış olması, iddianamenin yakında çıkacağına ilişkin umudu zayıflatıyor.

