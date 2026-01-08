Muğla'da vahşet görüntüsü! 'Zehirlenerek öldüler' iddiası incelenmedi

Muğla’nın Ula Akyaka Mahallesi’nde özel bir alanda çok sayıda hayvanın hayatını kaybettiğine yönelik ihbar, kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açtı. İhbar üzerine Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gittiği, ancak herhangi bir adlî ya da idarî işlem yapılmadan bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.

“ZEHİRLENEREK ÖLDÜLER” DENİLDİ, İNCELEME YAPILMADI

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, alan sahibi şahsın köpeklerin “yaklaşık bir ay önce zehirlenerek öldüğü” yönündeki beyanının, hiçbir somut delil, olay yeri incelemesi, veteriner hekim raporu, numune alımı, tutanak ya da savcılığa bildirim yapılmaksızın esas alındığı iddia edildi.

Federasyon, bu durumun açık bir görevi ihmal olduğunu belirterek şu soruları kamuoyu adına yöneltti:

Zehirlenme beyanına rağmen neden derhal adlî ve idarî işlem başlatılmadı?

Hayvan zehirlemenin suç olduğu açıkken neden olay yeri incelemesi yapılmadı?

Neden veteriner hekim incelemesi ve numune alımı gerçekleştirilmedi?

Bir kişinin beyanı, kanunun emredici hükümlerinin önüne nasıl geçti?

KANUNU HATIRLATTILAR

Açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hem Tarım ve Orman teşkilatının hem de kolluk kuvvetlerinin görev ve yetkilerinin açık olduğu vurgulandı. Bu görevlerin yerine getirilmemesinin hukuki sorumluluk doğurduğu ifade edildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu, başta Muğla Valiliği ve Ula Kaymakamlığı olmak üzere yetkili mercilere çağrıda bulunarak;

Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Olay yerine giden İlçe Jandarma personeli,

Hayvanların ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen alan sahibi şahıs

hakkında eksiksiz, şeffaf ve çok yönlü bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

Federasyon açıklamasında, “Hayvanların zehirlenerek öldürülmesi ne zamanaşımına uğrayacak bir konu ne de ‘üzerinden zaman geçti’ denilerek görmezden gelinecek bir suçtur. Bu ülkede kanunlar keyfî beyanlara göre değil, hukuka göre uygulanır” ifadelerine yer verdi.