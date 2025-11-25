Muğla'da tefeci operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen bir gruba operasyon düzenledi.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Operasyon, yüksek faizle para vererek vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlarla düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 29 adet senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname ve 1 çek defteri bulunuyor. Ayrıca, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçağa da el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.