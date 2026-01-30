MTV ilk taksit ödemeleri için süre kısalıyor: Araç sahipleri dikkat

MTV ilk taksit ödemeleri için süre kısalıyor: Araç sahipleri dikkat
2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri Ocak ayında başladı ve milyonlarca araç sahibinin gündemine geldi. MTV’nin ilk taksit ödemeleri 2 Ocak tarihinde başladı. Araç sahipleri ise "2026 MTV ödemesinin son tarihini ve MTV ödemesi nasıl yapılır?’ sorusuna yanıt arıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı birinci taksit ödemeleri 2 Ocak itibarıyla başladı. Araç sahipleri, ödemelerini e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilecek. Süresinde ödeme yapmayanlar ise araç muayenesinden geçemeyecek.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Bu yılın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri, 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

MTV BORCU NASIL ÖDENİR VE SORGULANIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

MTV'nin ilk taksiti için son gün 31 Ocak

Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.

MTV'de ilk taksit için son ödeme tarihi belli oldu!

MTV ZAMMI 2026 NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni yıl zam oranını belirleyen 'Yeniden Değerleme Oranı' düşürüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK tarafından Ekim ayında açıklanan yüzde 25.49'luk oran yüzde 18.95'e indirildi. Böylece, 2026'da ödenecek en düşük MTV tutarı da 5 bin 750 TL oldu

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araçların doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre her yıl tutarları belirlenen taşıt vergisidir. Araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra MTV ödenmeye başlanır. Verginin ilk taksidi Ocak, diğeri de Temmuz ayında ödenir.

MTV ÖDEMELERİNDE HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

1 Ocak 2018 Sonrası Tescil Edilen Otomobiller

(Tutarlar yıllık olup, ilk taksitte yarısı ödenir)

1300 cc ve altı otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

1–3 yaş: 5.750 TL

4–6 yaş: 4.010 TL

7–11 yaş: 2.238 TL

12–15 yaş: 1.689 TL

16 yaş ve üzeri: 593 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

1–3 yaş: 6.319 TL

4–6 yaş: 4.409 TL

7–11 yaş: 2.459 TL

12–15 yaş: 1.861 TL

16 yaş ve üzeri: 655 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

1–3 yaş: 6.902 TL

4–6 yaş: 4.807 TL

7–11 yaş: 2.693 TL

12–15 yaş: 2.032 TL

16 yaş ve üzeri: 706 TL

1301 – 1600 cc otomobiller

Taşıt değeri 309.100 TL’yi aşmayanlar

1–3 yaş: 10.016 TL

4–6 yaş: 7.510 TL

7–11 yaş: 4.354 TL

12–15 yaş: 3.077 TL

16 yaş ve üzeri: 1.181 TL

Taşıt değeri 309.100 – 541.500 TL arası

1–3 yaş: 11.023 TL

4–6 yaş: 8.264 TL

7–11 yaş: 4.794 TL

12–15 yaş: 3.375 TL

16 yaş ve üzeri: 1.290 TL

Taşıt değeri 541.500 TL üzeri

1–3 yaş: 12.028 TL

4–6 yaş: 9.012 TL

7–11 yaş: 5.220 TL

12–15 yaş: 3.685 TL

16 yaş ve üzeri: 1.408 TL

01.01.2018 Öncesi Tescil Edilen Araçlarda MTV

1300 cc ve altı

1–3 yaş: 5.750 TL

4–6 yaş: 4.010 TL

7–11 yaş: 2.238 TL

12–15 yaş: 1.689 TL

16 yaş ve üzeri: 593 TL

1301 – 1600 cc

1–3 yaş: 10.016 TL

4–6 yaş: 7.510 TL

7–11 yaş: 4.354 TL

12–15 yaş: 3.077 TL

16 yaş ve üzeri: 1.181 TL

Minibüs, Panelvan ve Karavan MTV Tutarları (2026)

Minibüsler

1–6 yaş: 6.875 TL

7–15 yaş: 4.540 TL

16 yaş ve üzeri: 2.214 TL

Panelvan ve Moto Karavanlar

1900 cc ve altı

1–6 yaş: 9.167 TL

7–15 yaş: 5.719 TL

16 yaş ve üzeri: 3.398 TL

1900 cc üzeri

1–6 yaş: 13.876 TL

7–15 yaş: 9.167 TL

16 yaş ve üzeri: 5.719 TL

MTV'YE TAKSİT YAPAN BANKALAR HANGİLERİ?

Enpara Bank: 15 bin TL’ye kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus: 250 bin TL’ye kadar 4 taksit

Ziraat BankKart: 4 taksit

Halkbank Paraf Kart: 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

Albaraka: 3 taksit

Denizbank Bonus: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit

Garanti BBVA Bonus: 3 taksit

Maximum Kart: 2 bin TL’den 1 milyon TL’ye kadar 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart: 50 bin TL’ye kadar 3 taksit

VakıfBank WorldCard: 500 bin TL’ye kadar 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart: 250 bin TL’ye kadar 3 taksit

MTV ÖDEMELERİNDE SAHTE LİNK UYARISI

Yetkililer, MTV ödemelerini internet üzerinden yapacak araç sahiplerini sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için ödeme işlemlerinde tarayıcıya doğrudan “gib.gov.tr” adresinin yazılarak giriş yapılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, sadece bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamalarının kullanılması gerektiği vurgulandı. E-posta veya kısa mesaj yoluyla gönderilen, ödeme bağlantısı içeren sahte linklere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

