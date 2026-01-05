MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Yayınlanma:
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için başvuru süreci resmen başladı. ÖSYM'den yayımlanan duyuruya göre adaylar, bugünden itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre adaylar, bugünden itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMLERİ

1 Mart tarihinde uygulanacak olan sınavın başvuruları, 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladıDUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

YKS BAŞVURUSU VE OTURUM DETAYLARI

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2026-YKS başvurularını da yapmaları gerekiyor. Harp Okulları için adayların 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmeleri şart koşulurken; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri yeterli olacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Türkiye
7 yaşındaki kızını ve eşini canice katleden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
7 yaşındaki kızını ve eşini canice katleden saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı
Bu işaret binlerce kadının hayatını kurtulabilir! Kampanya başlatıldı
CHP'den TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına tepki
CHP'den TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına tepki