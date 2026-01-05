MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre adaylar, bugünden itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMLERİ

1 Mart tarihinde uygulanacak olan sınavın başvuruları, 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

YKS BAŞVURUSU VE OTURUM DETAYLARI

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2026-YKS başvurularını da yapmaları gerekiyor. Harp Okulları için adayların 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girmeleri şart koşulurken; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri yeterli olacak.