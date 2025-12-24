DUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri başladı

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, adaylar ek yerleştirme tercihlerini bugünden itibaren yapmaya başlayabilecek. Diş hekimliği uzmanlık kontenjanları için yapılacak bu tercih maratonu, 29 Aralık saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Adayların bu süre zarfında işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Tercih bildiriminde bulunacak adaylar, işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleri ile sisteme giriş yaparak bireysel olarak tercihlerini kaydedebilecek.

KILAVUZDAKİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK

Ek yerleştirme işlemlerinin yürütülmesinde, 2025-DUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda önceden ilan edilen tüm ilke ve kurallar geçerliliğini koruyacak. ÖSYM yetkilileri, adayların tercih yapmadan önce kılavuzdaki kuralları ve kontenjan detaylarını dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.