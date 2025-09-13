Motosiklette acı tablo!

1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 829 bin 314'e ulaştı. Aynı dönemde polis sorumluluk bölgelerinde 14 bin motosiklet ve motorlu bisiklet kazası kayıtlara geçti.

Kazalarda 16 bin kişi yaralandı, 30 kişi olay yerinde veya kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Aydın Korkmaz, motosiklet kullanmaya yeni başlayan sürücülerin özellikle eğitim almalarının faydalı olduğunu söyledi.

Eğitim sonrasında sürücülerin daha güvenli bir şekilde trafiğe çıkacağını belirten Korkmaz, "Kazalardan kendimizi bertaraf ediyoruz. Öngörümüz daha yüksek çalışıyor, olası tehlikelerde tutulup kalmıyoruz. Güvenli ve sağlıklı şekilde yol almış oluyoruz" dedi.

Korkmaz, "Önce eğitimi, sonrasında kalan bütçemiz ve vaktimiz doğrultusunda ehliyetimizi de tamamladıktan sonra, kendi sürüş amacımıza hitap edecek bir motosiklet edinmek gerekiyor. Çok yüksek santimetreküp (cc) ile başlamayı tavsiye etmiyorum. Yürütüp, yönetme sürecinde affedici tarafları daha verimli olsun istiyoruz, bu bağlamda da düşük cc tercih etmekte fayda var. Aynı zamanda da gelişime açık oluyoruz, hakimiyetimiz artıyor. Motosikleti basamak basamak yükseltmekte fayda var, güvenli olan yolu bu" diye konuştu.

ARTÇILAR İÇİN KRİTİK UYARI

Korkmaz, motosiklet kazalarında sürücünün arkasında bulunan, "artçı" diye nitelendirilen yolcu yaralanmaları ve ölümlerine ilişkin ise özellikle araca hakim olmayan sürücülerin motosiklete ikinci kişiyi almamaları gerektiğini vurguladı.

Aracına yolcu alması için bir motosiklet sürücüsünün en az 10 bin kilometrelik yol tecrübesine sahip olmasının faydalı olacağını söyledi. Korkmaz, "Kendimizi geliştirmeden artçı almamız doğru değil" ifadelerini kullandı.