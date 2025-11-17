Motosikletler çarpıştı: İki kuzen hayatını kaybetti

Motosikletler çarpıştı: İki kuzen hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kuzen olan sürücüler Eyüp Cihan Yıldız (17) ile Mehmet Yıldız (15), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Cihan Yıldız yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen kuzeni Mehmet Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yola savruldu.

motosiklet-carpisti-1.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Engin öğretmen feci kazada hayatını kaybettiEngin öğretmen feci kazada hayatını kaybetti

motosiklet-carpisti-2.jpg

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Eyüp Cihan Yıldız ise ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kuzenlerin cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Camili Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak:DHA

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Türkiye
Hilal Kaplan adının geçtiği 1600 içeriğe engel getirtti!
Hilal Kaplan adının geçtiği 1600 içeriğe engel getirtti!
Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Amasya’da depo yangını! İçindeki malzemelerle alev alev yandı
Amasya’da depo yangını! İçindeki malzemelerle alev alev yandı