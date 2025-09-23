Motosikletle çevreye rahatsızlık verdiler: 10 bin 951 lira para cezası!

Mersin’de motosikletleriyle tehlikeli hareketler ve gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 kişiye toplam 10 bin 951 lira ceza kesildi.

20 Eylül’de sabah 05.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerinde bazı kişiler motosikletleriyle tehlikeli hareketler sergiledi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Motosikletlilerin gürültü yaparak çevreye rahatsızlık da vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis, yaptığı incelemede kimliği tespit ettiği S.R., H.İ.T., A.C.Y. ve E.A.'yı gözaltına aldı.

10 BİN 951 LİRA PARA CEZASI

Kendi güvenlikleri ile diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreye gürültü yaparak rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere ‘Trafik ve Kabahatler Kanunu’ kapsamında 10 bin 951 lira para cezası uygulandı.