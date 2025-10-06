Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsun ilçesinde yolun karşı tarafında geçmek isteyen Ethem Dilek, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazada yaralan sürücü F.C.'nin tedavisi sürüyor.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI

Gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda Ethem Dilek'e, yolun karşısına geçmek için hamle yaptığı sırada yoldan geçen bir motosiklet çarptı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler ağır yaralı Ethem Dilek ile motosiklet sürücüsü F.C.'yi ambulanlarla hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ YARALI, YAYA ÖLDÜ

Durumu ağır olan Dilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü F.C.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.