Motosiklet alev aldı: 7'si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Çorum’un Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de bulunan 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın sebebiyle duman zehirlenmesi yaşayan 9 kişi hastanelik oldu.

Olay, apartmanın girişine park edilen Mehmet A.G.'ye ait motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmasıyla meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, apartmanın girişindeki ahşap bölümlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın, apartmanın üst katlarına yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

7'Sİ ÇOCUK 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ancak yangın sırasında apartman boşluğunu dolduran yoğun dumandan etkilenen 7'si çocuk 9 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da yangın faciası: Evde yalnız yaşayan sağlık personeli hayatını kaybetti

Yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, apartmanda da hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.