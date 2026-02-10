İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) bir süredir teknik ve fiziki takibinde olan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu yakalandı. İstanbul Adliyesi’nde sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Derya ve Kerimoğlu hakkında, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askerî casusluk amacıyla temin etme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

MİT tarafından yürütülen soruşturmada, şirket sahibi Mehmet Budak Derya’nın, çalışanı Veysel Kerimoğlu aracılığıyla Mossad’a bilgi aktardığı tespit edildi. Derya’nın, Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini genişlettiği, İsrail’in bölge politikalarına karşı duran Filistinlilerle sosyal ve ticari ilişkiler kurarak elde ettiği bilgileri İsrail istihbaratına ilettiği belirlendi.

Soruşturma dosyasına göre Derya’nın, 2013 yılında Mossad ile bağlantı kurduğu ve bu ilişkiyi uzun yıllar sürdürdüğü ortaya çıktı. Bu süreçte “Luis”, “Jesus/Jose”, “Dr. Roberto/Ricardo”, “Dan/Dennis”, “Mark”, “Elly/Emmy” ve “Michael” kod adlarını kullanan çok sayıda istihbarat görevlisiyle, farklı Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri yaptığı belirlendi.

Derya’nın, İsrail istihbaratıyla kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden iletişim kurduğu; talimatlar doğrultusunda Türkiye ve farklı ülkelerden SIM kart, modem ve router temin ederek bu cihazlara ait şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adreslerini içeren etiketlerin fotoğraflarını Mossad mensuplarına gönderdiği belirlendi.

Ocak ayında gerçekleştirilen son görüşmede ise paravan bir şirket kurulmasına yönelik banka hesabı açılması, internet sitesi hazırlanması, sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve ortaklık yapılabilecek firmalar hakkında araştırmalar yapılmasının ele alındığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmaların ardından Derya ve Kerimoğlu, “MONİTUM Faaliyeti” kapsamında 6 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (AA)