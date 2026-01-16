Minik Leyla'nın ölümünde 7 sanık yeniden hakim karşısında! AFAD personeli de dinlenecek

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 günün ardından cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.

15 Haziran 2028 tarihinde meydana gelen olayda, Ramazan Bayramı nedeniyle, ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedeni, 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuştu.Çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

AMCAYA AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ!

Yaşanan acı olayın ardından 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık amca Y.A. "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklar; Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Minik Leyla cinayetinde AFAD personellerine rüşvet soruşturması!

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU!

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğini ve çeşitli usul eksikliklerini ifade ederek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Y.A'nın da tahliye edilmesine karar vermişti.

Söz konusu karara, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’nın 4 Ocak 2021 tarihinde yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

BERAATLARINA KARAR VERİLMİŞTİ!

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar verilmişti. İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

YARGITAY KARARI BOZDU!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep ederken Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozdu.

7 SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK!

Söz konusu kararın ardından Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ve B.D, H.D, M.A, Y.A, M.A.A. ile A.A, bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacak. Duruşmada, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli de tanık olarak dinlenecek.

Diğer taraftan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alındı.

4 yaşındaki Leyla'nın davasında beraatlar bozuldu

“AFAD LEYLA'YI CANLIYKEN BULDU” İDDİASI!

Dava dosyasına giren ses kayıtları, arama kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD personelinin 4 yaşındaki Leyla’nın kilerde henüz hayattayken bulduğunu ama personelin, sanıkların “Biz bırakacağız” sözleri üzerine durumu görmezden geldiğini ortaya koydu.

AFAD personelinin, Leyla’yı bir kilerde hayattayken bulduğu ama müdahale etmediği ve yetkililere durumu bildirmediği iddiasına ilişkin ses kayıtları, dosyaya sonradan girdi.

AFAD PERSONELLERİNE RÜŞVET SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI!

4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada, bazı AFAD personelleri hakkında rüşvet ve dosyayı karartma iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Dava avukatı Erdoğan Tunç, 10 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, davadan bağımsız olarak AFAD ekipleri hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu ve savcılığın bu başvuru üzerine şüpheli sıfatıyla bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Tunç, “AFAD ekipleri ile aile bireyleri arasında ‘yakınlık veya rüşvet’ iddiaları gündeme geldi” ifadelerini kullanarak “Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor.” demişti.