Minik Leyla'nın ölümünde 7 sanık yeniden hakim karşısında! AFAD personeli de dinlenecek

Minik Leyla'nın ölümünde 7 sanık yeniden hakim karşısında! AFAD personeli de dinlenecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün tekrar görülecek. Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından, aralarında aile üyelerinin de olduğu 7 sanık yeniden hakim karşısına çıkacak. AFAD personelinin Leyla'yı canlı bulduğu iddiaları ortaya atılırken personel de şahit olarak dinlenecek.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolan ve 18 günün ardından cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.

15 Haziran 2028 tarihinde meydana gelen olayda, Ramazan Bayramı nedeniyle, ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedeni, 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuştu.Çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

leyla2.jpg

AMCAYA AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ!

Yaşanan acı olayın ardından 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık amca Y.A. "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklar; Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Minik Leyla cinayetinde AFAD personellerine rüşvet soruşturması!Minik Leyla cinayetinde AFAD personellerine rüşvet soruşturması!

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU!

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğini ve çeşitli usul eksikliklerini ifade ederek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Y.A'nın da tahliye edilmesine karar vermişti.

Söz konusu karara, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı’nın 4 Ocak 2021 tarihinde yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

BERAATLARINA KARAR VERİLMİŞTİ!

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tekrar yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar verilmişti. İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

leyla.jpg

YARGITAY KARARI BOZDU!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep ederken Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozdu.

7 SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK!

Söz konusu kararın ardından Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ve B.D, H.D, M.A, Y.A, M.A.A. ile A.A, bugün Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacak. Duruşmada, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli de tanık olarak dinlenecek.

Diğer taraftan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alındı.

4 yaşındaki Leyla'nın davasında beraatlar bozuldu4 yaşındaki Leyla'nın davasında beraatlar bozuldu

“AFAD LEYLA'YI CANLIYKEN BULDU” İDDİASI!

Dava dosyasına giren ses kayıtları, arama kurtarma çalışmalarına katılan bir AFAD personelinin 4 yaşındaki Leyla’nın kilerde henüz hayattayken bulduğunu ama personelin, sanıkların “Biz bırakacağız” sözleri üzerine durumu görmezden geldiğini ortaya koydu.

AFAD personelinin, Leyla’yı bir kilerde hayattayken bulduğu ama müdahale etmediği ve yetkililere durumu bildirmediği iddiasına ilişkin ses kayıtları, dosyaya sonradan girdi.

AFAD PERSONELLERİNE RÜŞVET SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI!

4 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada, bazı AFAD personelleri hakkında rüşvet ve dosyayı karartma iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Dava avukatı Erdoğan Tunç, 10 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, davadan bağımsız olarak AFAD ekipleri hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunduğunu ve savcılığın bu başvuru üzerine şüpheli sıfatıyla bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Tunç, “AFAD ekipleri ile aile bireyleri arasında ‘yakınlık veya rüşvet’ iddiaları gündeme geldi” ifadelerini kullanarak “Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor.” demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
CHP'den TOKİ kura çekilişlerine tepki: Birden fazla evi olanlara konut çıktı
CHP'den TOKİ kura çekilişlerine tepki: Birden fazla evi olanlara konut çıktı
KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli
KGM'ye personel alınacak! Sınav yok sadece KPSS puanı geçerli
'Casperlar’ operasyonu: 38 çocuk tutuklandı, 68 kişi hakkında kamu davası açıldı
'Casperlar’ operasyonu: 38 çocuk tutuklandı, 68 kişi hakkında kamu davası açıldı